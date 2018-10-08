衛武營周末推3大重頭戲震撼開幕

承舞製作團隊帶來演出。（記者陳文嬋攝）

2018-10-08 23:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心周末啟用，開幕日推出3大重頭戲迎賓，從啟用典禮、《揭幕－璀璨閃耀》開幕音樂會到《眾人的派對》，百名國內外表演藝術團隊與民眾歡慶全球最大單一屋頂劇院開幕。

衛武營國家藝術文化中心從籌畫、興建到開館歷時15年，是台灣30年來最重要的文化建設，將於周末上午11時開館，民眾即可入館參觀，啟用典禮將於下午3時登場，以音樂會形式呈現，荷蘭建築師法蘭馨．侯班也將親自抵台參與盛會。

由藝術總監簡文彬親自指揮，本土台灣與高市交響樂團聯合演出，國際知名管風琴家伊維塔．艾普卡娜，及旅居香港在香港中樂團擔任笙首席的台灣演奏家陳奕濰等共同演出，象徵傳承與創新。

首場正式演出《揭幕－璀璨閃耀》開幕音樂會將於傍晚5時登場，是台灣唯一葡萄園式音樂廳首場音樂會，將由簡文彬親自領軍指揮，集結台灣與高市交響樂團等，演出台灣名家作品。

最受矚目是《眾人的派對》將於晚間7時在戶外草坪登場，由歐洲重量級藝術創意團隊phase7與國內百名表演藝術團隊，融合科技與傳統、東西方藝術文化等，更推出無人機表演，35台天空排列飛行，宛如光之芭蕾舞，共同創造獨一無二超大型開幕式，現場可容納2萬名觀眾一起同樂。

簡文彬表示，衛武營以眾人的藝術中心為主軸，台灣許多作曲家作品、表演藝術團隊有世界級水準，衛武營國家級場館是國家驕傲，堅持以國家優秀團隊做最好表演，更透過衛武營的平台，讓國內優秀藝術家被看見。