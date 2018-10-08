遺憾《紅盒子》偏頗觀點 亦宛然嚴正抗議

雲林布袋戲館特映紅盒子紀錄片。（記者廖淑玲攝）

2018-10-08 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕雲林布袋戲館8日特映已故布袋戲大師李天祿的長子陳錫煌，所傳承布袋戲傳統文化的紀錄片《紅盒子》，該紀錄片由知名紀錄片導演楊力州歷經10年光陰拍攝完成。但「亦宛然掌中劇團」今發出聲明指出，楊力州導演的《紅盒子》一片及其衍生的相關報導評論，對本團李天祿、李傳燦二位故團長及劇團傳承上有諸多不實及渲染，因此發文聲明澄清，也期盼社會各界勿再以訛傳訛。

「亦宛然掌中劇團」發出4點聲明表示，《紅盒子》以父子情結及傳承為主題，並對陳錫煌藝師與本團李天祿、李傳燦二位故團長間的過往有諸多描述，但該片拍攝十年來卻從未就相關說法徵詢本團意見，就於《紅盒子》一片及相關報導評論中片面偏頗地以陳錫煌藝師主觀說法為準而不加以查證，實有違紀錄片應有之態度及精神。

「亦宛然掌中劇團」指出，《紅盒子》一片以異姓父子情結為話題，並以此做成「亦宛然」不傳陳錫煌藝師的結論，此一大膽推論與實情差異甚遠；另外，片中所出現本團李傳燦故團長的靈堂畫面，在拍攝前後甚至是影片上映時均未取得家屬之同意，更未曾告知有拍攝一事就逕自取景，侵犯家屬等人的肖像權。

「亦宛然掌中劇團」說，楊力州導演受訪時表示，「後來李天祿將劇團傳給姓李的二兒子李傳燦，陳錫煌不爭不搶，父親過世11年後，他才以79歲之齡再次自立門戶，只從劇團帶走一個紅盒子，裡頭是一尊田都元帥。從此，缺的父親，由神明取代」。該尊田都元帥像的確是＜亦宛然＞的文物，只是該尊田都元帥像一直是供在老師府陳錫煌藝師家的神桌上，在李天祿藝師離世前（後）是如此，在李傳燦藝師離世前（後）也是如此，並未有如楊力州導演描述之過程。

「亦宛然掌中劇團」最後表示，對《紅盒子》一片所創造出的偏頗觀點及內容深表遺憾，期盼藉此聲明稿以視聽，並表達我們最嚴正的抗議。