遺憾《紅盒子》偏頗觀點 亦宛然嚴正抗議

雲林布袋戲館特映紅盒子紀錄片。（記者廖淑玲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕雲林布袋戲館8日特映已故布袋戲大師李天祿的長子陳錫煌，所傳承布袋戲傳統文化的紀錄片《紅盒子》，該紀錄片由知名紀錄片導演楊力州歷經10年光陰拍攝完成。但「亦宛然掌中劇團」今發出聲明指出，楊力州導演的《紅盒子》一片及其衍生的相關報導評論，對本團李天祿、李傳燦二位故團長及劇團傳承上有諸多不實及渲染，因此發文聲明澄清，也期盼社會各界勿再以訛傳訛。
「亦宛然掌中劇團」發出4點聲明表示，《紅盒子》以父子情結及傳承為主題，並對陳錫煌藝師與本團李天祿、李傳燦二位故團長間的過往有諸多描述，但該片拍攝十年來卻從未就相關說法徵詢本團意見，就於《紅盒子》一片及相關報導評論中片面偏頗地以陳錫煌藝師主觀說法為準而不加以查證，實有違紀錄片應有之態度及精神。
「亦宛然掌中劇團」指出，《紅盒子》一片以異姓父子情結為話題，並以此做成「亦宛然」不傳陳錫煌藝師的結論，此一大膽推論與實情差異甚遠；另外，片中所出現本團李傳燦故團長的靈堂畫面，在拍攝前後甚至是影片上映時均未取得家屬之同意，更未曾告知有拍攝一事就逕自取景，侵犯家屬等人的肖像權。
「亦宛然掌中劇團」說，楊力州導演受訪時表示，「後來李天祿將劇團傳給姓李的二兒子李傳燦，陳錫煌不爭不搶，父親過世11年後，他才以79歲之齡再次自立門戶，只從劇團帶走一個紅盒子，裡頭是一尊田都元帥。從此，缺的父親，由神明取代」。該尊田都元帥像的確是＜亦宛然＞的文物，只是該尊田都元帥像一直是供在老師府陳錫煌藝師家的神桌上，在李天祿藝師離世前（後）是如此，在李傳燦藝師離世前（後）也是如此，並未有如楊力州導演描述之過程。
「亦宛然掌中劇團」最後表示，對《紅盒子》一片所創造出的偏頗觀點及內容深表遺憾，期盼藉此聲明稿以視聽，並表達我們最嚴正的抗議。
【亦宛然掌中劇團聲明稿】（2018.10.8） 近日楊力州導演的《紅盒子》一片及其衍生的相關報導評論，對本團李天祿、李傳燦二位故團長及劇團傳承上有諸多不實及渲染，＜亦宛然＞特此發文聲明澄清，也期盼社會各界勿再以訛傳訛。 一、 《紅盒子》一片從未徵詢本團相關意見 該片以父子情結及傳承為主題，並對陳錫煌藝師與本團李天祿、李傳燦二位故團長間的過往有諸多描述，但該片拍攝十年來卻從未就相關說法徵詢本團意見，就於《紅盒子》一片及相關報導評論中片面偏頗地以陳錫煌藝師主觀說法為準而不加以查證，實有違紀錄片應有之態度及精神。 二、 關於亦宛然不傳陳錫煌藝師一事 《紅盒子》一片以異姓父子情結為話題，並以此做成＜亦宛然＞不傳陳錫煌藝師的結論，此一大膽推論與實情差異甚遠。 據＜掌藝遊俠—陳錫煌生命史＞（郭端鎮，2010，台北市文化局）所述：「陳錫煌在1970年結束＜新宛然＞……他那瀟灑的個性始終改不了，除了小賭、小酒，三不五時還來點粉味。」、「他出手闊綽，經常入不敷出。經濟拮据時，開始賣他的家當，戲棚、戲偶、頭戴、道具一一在他手上流失。」 李傳燦團長在父親李天祿在世的約最後二十餘年間，低調平實的成為父親最佳的助手，在＜亦宛然＞國內外的演出及其他活動上忙進忙出、費盡心力，協助了團務運作的順遂。李傳燦團長亦無兄長陳錫煌的不良惡習，能得到父親託付＜亦宛然＞，是李天祿團長理性思考下再合理不過的判斷。但因為《紅盒子》一片的渲染，李傳燦團長成為只因「姓氏正確」就得到父親垂青之人，他的努力完全地被「消失」了。 上述內容在《紅盒子》一片中完全未被提及，反而一面倒地頗偏描述李天祿團長對陳錫煌藝師的嚴厲刻板印象。李天祿團長教子教徒甚嚴，這是他那年代存在的教學方式，而且對二個兒子一視同仁的嚴厲，並未因姓氏不同而有差異。楊力州導演不僅未對此事加以釐清，甚至還加上了異姓父子的話題，刻意在不傳長子一事上再加油添醋、炸作話題。 而在＜掌藝遊俠—陳錫煌生命史＞一書中，其實也提到是因為陳錫煌的不良記錄才導致了他無法接班亦宛然（第139頁），因此我們著實無法理解楊力州導演逕自解釋的原因何在，是為了票房話題著想，還是根本未在主角過往歷史下過功夫？ 三、 李傳燦團長靈堂畫面並未取得家屬同意 片中所出現本團李傳燦故團長的靈堂畫面，在拍攝前後甚至是影片上映時均未取得家屬之同意，更未曾告知有拍攝一事就逕自取景，侵犯家屬等人的肖像權。 2009年＜亦宛然＞團長李傳燦藝師因病逝世，陳錫煌藝師到府奔喪，但一返常態地從社區門口就下車行走，在離靈堂約30公尺的路程上有《紅盒子》的攝影師一路跟拍，攝影師甚至還跟進停靈處，近距離地拍攝著陳錫煌藝師用紙巾擦拭李傳燦藝師遺容的動作，這一粗暴無禮的舉措完全未告知家屬，事後也不見道歉。幾日後，陳錫煌藝師在依習俗需替胞弟李傳燦團長棺木封釘一事上諸多刁難，這令家屬不禁質疑用紙巾擦拭遺容這一幕是陳錫煌藝師與《紅盒子》楊力州導演安排好的一場戲。 四、 《紅盒子》片中田都元帥的取得 楊力州導演受訪時表示，「後來李天祿將劇團傳給姓李的二兒子李傳燦，陳錫煌不爭不搶，父親過世11年後，他才以79歲之齡再次自立門戶，只從劇團帶走一個紅盒子，裡頭是一尊田都元帥。從此，缺的父親，由神明取代」（商周雜誌）。 該尊田都元帥像的確是＜亦宛然＞的文物，只是該尊田都元帥像一直是供在老師府陳錫煌藝師家的神桌上，在李天祿藝師離世前（後）是如此，在李傳燦藝師離世前（後）也是如此，並未有如楊力州導演描述之過程。 試問，李天祿團長1998年離世，陳錫煌藝師是基於何種原因竟然在11年後自立門戶時才來取走？再者，該尊田都元帥像是＜亦宛然＞重要之資產，也是布袋戲的重要象徵，本團有何可能讓陳錫煌藝師從當時的＜亦宛然＞（2009）帶走這尊田都元帥像? ———————————————————————— 做為一個傳統藝術的保存推廣者，我們相當樂見有更多的人來認識關心布袋戲這門藝術，而以楊力州導演及陳錫煌藝師所擁有的文化資源及媒體影響力，應該是具有更高度的能力可以在廣蒐各界意見後拍出一部更貼近真實的紀實片，而非僅以商業目的做考量。 《紅盒子》三字所隱喻的田都元帥，是布袋戲界供奉的戲神，相傳祂幼時被棄置於田梗，幸賴毛蟹吐沬餔育才得以維生，因此戲界多不吃殺毛蟹以示對田都元帥的尊崇。有的田都元帥像上還會繪上毛蟹圖紋，明示了田都元帥幼時的過往，也告誡訓示了戲班子弟需知飲水思源並心存感念之情。一個多以人文關懷為出發的導演，以及上演教忠教孝的著名藝師，卻只僅在表象的技藝傳承上著力，忘卻了傳統藝術所要傳遞的美德，實在是令人遺憾。 ＜亦宛然＞對《紅盒子》一片所創造出的偏頗觀點及內容深表遺憾，期盼藉此聲明稿以視聽，並表達我們最嚴正的抗議。
亦宛然掌中劇團聲明稿全文：
【亦宛然掌中劇團聲明稿】（2018.10.8）
近日楊力州導演的《紅盒子》一片及其衍生的相關報導評論，對本團李天祿、李傳燦二位故團長及劇團傳承上有諸多不實及渲染，＜亦宛然＞特此發文聲明澄清，也期盼社會各界勿再以訛傳訛。
一、 《紅盒子》一片從未徵詢本團相關意見
該片以父子情結及傳承為主題，並對陳錫煌藝師與本團李天祿、李傳燦二位故團長間的過往有諸多描述，但該片拍攝十年來卻從未就相關說法徵詢本團意見，就於《紅盒子》一片及相關報導評論中片面偏頗地以陳錫煌藝師主觀說法為準而不加以查證，實有違紀錄片應有之態度及精神。
二、 關於亦宛然不傳陳錫煌藝師一事
《紅盒子》一片以異姓父子情結為話題，並以此做成＜亦宛然＞不傳陳錫煌藝師的結論，此一大膽推論與實情差異甚遠。
據＜掌藝遊俠—陳錫煌生命史＞（郭端鎮，2010，台北市文化局）所述：「陳錫煌在1970年結束＜新宛然＞……他那瀟灑的個性始終改不了，除了小賭、小酒，三不五時還來點粉味。」、「他出手闊綽，經常入不敷出。經濟拮据時，開始賣他的家當，戲棚、戲偶、頭戴、道具一一在他手上流失。」
李傳燦團長在父親李天祿在世的約最後二十餘年間，低調平實的成為父親最佳的助手，在＜亦宛然＞國內外的演出及其他活動上忙進忙出、費盡心力，協助了團務運作的順遂。李傳燦團長亦無兄長陳錫煌的不良惡習，能得到父親託付＜亦宛然＞，是李天祿團長理性思考下再合理不過的判斷。但因為《紅盒子》一片的渲染，李傳燦團長成為只因「姓氏正確」就得到父親垂青之人，他的努力完全地被「消失」了。
上述內容在《紅盒子》一片中完全未被提及，反而一面倒地頗偏描述李天祿團長對陳錫煌藝師的嚴厲刻板印象。李天祿團長教子教徒甚嚴，這是他那年代存在的教學方式，而且對二個兒子一視同仁的嚴厲，並未因姓氏不同而有差異。楊力州導演不僅未對此事加以釐清，甚至還加上了異姓父子的話題，刻意在不傳長子一事上再加油添醋、炸作話題。
而在＜掌藝遊俠—陳錫煌生命史＞一書中，其實也提到是因為陳錫煌的不良記錄才導致了他無法接班亦宛然（第139頁），因此我們著實無法理解楊力州導演逕自解釋的原因何在，是為了票房話題著想，還是根本未在主角過往歷史下過功夫？
三、 李傳燦團長靈堂畫面並未取得家屬同意
片中所出現本團李傳燦故團長的靈堂畫面，在拍攝前後甚至是影片上映時均未取得家屬之同意，更未曾告知有拍攝一事就逕自取景，侵犯家屬等人的肖像權。
2009年＜亦宛然＞團長李傳燦藝師因病逝世，陳錫煌藝師到府奔喪，但一返常態地從社區門口就下車行走，在離靈堂約30公尺的路程上有《紅盒子》的攝影師一路跟拍，攝影師甚至還跟進停靈處，近距離地拍攝著陳錫煌藝師用紙巾擦拭李傳燦藝師遺容的動作，這一粗暴無禮的舉措完全未告知家屬，事後也不見道歉。幾日後，陳錫煌藝師在依習俗需替胞弟李傳燦團長棺木封釘一事上諸多刁難，這令家屬不禁質疑用紙巾擦拭遺容這一幕是陳錫煌藝師與《紅盒子》楊力州導演安排好的一場戲。
四、 《紅盒子》片中田都元帥的取得
楊力州導演受訪時表示，「後來李天祿將劇團傳給姓李的二兒子李傳燦，陳錫煌不爭不搶，父親過世11年後，他才以79歲之齡再次自立門戶，只從劇團帶走一個紅盒子，裡頭是一尊田都元帥。從此，缺的父親，由神明取代」（商周雜誌）。
該尊田都元帥像的確是＜亦宛然＞的文物，只是該尊田都元帥像一直是供在老師府陳錫煌藝師家的神桌上，在李天祿藝師離世前（後）是如此，在李傳燦藝師離世前（後）也是如此，並未有如楊力州導演描述之過程。
試問，李天祿團長1998年離世，陳錫煌藝師是基於何種原因竟然在11年後自立門戶時才來取走？再者，該尊田都元帥像是＜亦宛然＞重要之資產，也是布袋戲的重要象徵，本團有何可能讓陳錫煌藝師從當時的＜亦宛然＞（2009）帶走這尊田都元帥像?
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做為一個傳統藝術的保存推廣者，我們相當樂見有更多的人來認識關心布袋戲這門藝術，而以楊力州導演及陳錫煌藝師所擁有的文化資源及媒體影響力，應該是具有更高度的能力可以在廣蒐各界意見後拍出一部更貼近真實的紀實片，而非僅以商業目的做考量。
《紅盒子》三字所隱喻的田都元帥，是布袋戲界供奉的戲神，相傳祂幼時被棄置於田梗，幸賴毛蟹吐沬餔育才得以維生，因此戲界多不吃殺毛蟹以示對田都元帥的尊崇。有的田都元帥像上還會繪上毛蟹圖紋，明示了田都元帥幼時的過往，也告誡訓示了戲班子弟需知飲水思源並心存感念之情。一個多以人文關懷為出發的導演，以及上演教忠教孝的著名藝師，卻只僅在表象的技藝傳承上著力，忘卻了傳統藝術所要傳遞的美德，實在是令人遺憾。
＜亦宛然＞對《紅盒子》一片所創造出的偏頗觀點及內容深表遺憾，期盼藉此聲明稿以視聽，並表達我們最嚴正的抗議。