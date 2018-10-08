2019金門馬拉松10/31網路報名

金門縣副縣長吳成典宣布「 2019金門馬拉松」明年2月16日、17日於金門大學舉行，桌上擺的是今年競賽組的獎品。（記者吳正庭攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-10-08 22:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，「 2019金門馬拉松」預定明年2月16日、17日於金門大學起跑，第1波報名提供1000個名額給金門縣民，時間是10月21日上午9時至下午1時，需於縣立體育館帶身分證件現場報名；第2波將於10月31日下午6 時開放全球網路報名。

縣府表示，賽事除維持贈送被抽中的幸運選手體重相等的金門高粱酒及摸彩，沿路仍有戰地特色的歌曲、砲彈、空襲音效等，還將首度加入高顏值的女性配速員，協助跑者創造佳績。

原規劃軍用悍馬車前導 金防部婉拒喊「卡」

此外，承辦單位原有意邀請金防部共襄盛舉，由軍用悍馬車擔任賽道前導車，並安排軍用卡車作為殿後的收容車，均被金防部以另有任務為由婉拒，計畫不得不喊卡。

縣府副縣長吳成典說，2019金門馬拉松」將全程馬拉松、半程馬拉松及11.2公里的競賽組人數增加800人至8000人，健康5公里休閒組限11000人。

縣府教育處長李文良說，休閒組於2月16日舉行，2月17日舉辦全程及半程馬拉松、11.2公里組專業賽事，一天的馬拉松持續到2天的嘉年華，讓選手在賽事空檔能細細品嚐金門的美景。

明年的馬拉松，路跑組11.2公里競賽者將和全馬組及半馬組一樣，可獲瓷瓶裝大會主題酒1瓶及完賽大浴巾1條、完賽獎牌。獎牌會以金門特有的生物「鱟」、「水獺」為設計圖案。

李文良說，以往報名時間很快即秒殺，請跑友注意時間；為落實在地參加，縣府提供1000個名額給金門籍縣民，於21日前往縣立體育館報名，若有代報名，僅限4名，且受委託者需年滿18歲。報名表及委託切結書請上中華民國路跑協會網站下載使用。

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