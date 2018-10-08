小弟弟變高山 青年豬農掃描逝去的豬 創作視覺藝術

林士儂以豬的生殖器創作的作品。（林士儂提供）

2018-10-08 23:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉青年豬農林士儂，將死去的豬做為創作對象，用掃描器拍攝豬的皮毛及肢體，甚至用豬的生殖器做為作品主題，遠看卻有如山水國畫；他認為豬對養豬戶來說不只是動物與食物，更是生活方式與價值觀的象徵，因此藉由藝術創作，讓觀眾打破刻板印象，讓「豬能在你的生命裡，生出一個新的意義」。

34歲的林士儂擁有嘉義大學視覺藝術碩士學位，家裡從事養豬業，他畢業後曾在國小教美術，3年前投入家中事業，忙著養豬之餘仍不忘創作，去年思考以死去的豬為創作對象，呈現出皮、毛色彩，借北宋畫家郭熙的名作「早春圖」為名，創作「早春途」系列作品，用豬傳達登高遠望的氛圍與情調。

今年他將「早春途」多張作品以「Sunset of Lifes」為名參加「國際攝影獎中國大獎賽」，9月公佈成績，極為特殊的影像獲選為「Special 特殊類╱Other其它」組銅獎；母親林秋桂說，兒子每天忙於進行豬場管理工作，沒想到竟把豬變成美景，「讓豬也能成為藝術」。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，「早春途」系列作品很特殊，其中有一張是拍攝豬的生殖器，但影像卻如同「富士山」一樣美，讓她笑是「富士鞭」；她說，一般人對畜牧業印象大多為污染跟殺戮，或曾看過美女和豬的攝影作品，但林士儂的作品對豬的體會與呈現和一般人完全不同，若不是對豬有深刻感情，無法呈現出來。

林秋桂解釋，公豬外顯的陰囊在臀部後方，陰莖接近腹部處，平常看不出來，所以照片中的「富士鞭」通常要養豬戶才瞭解其中趣味。

林士儂以死去的豬創作，呈現有如早春圖的山水風景。（林士儂提供）

林士儂以死去的豬創作，呈現有如早春圖的山水風景。（林士儂提供）

林士儂以死去的豬創作，呈現有如早春圖的山水風景。（林士儂提供）