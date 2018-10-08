東北風減弱 氣溫回升但日夜溫差仍大 中南部空品差

由於東北季風減弱，明天各地雖然回升至30~28度，但低溫仍達22至24度，需留意日夜溫差大。（資料照）

2018-10-08 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕由於東北季風減弱，明天各地雖然回升至28至32度，但低溫仍達22至24度，需留意日夜溫差大；北部與東半部易發生陣雨，而中南部較常為多雲到晴的天氣，另外也因為季風減弱，位在背風面的中南部地區擴散較差，因此空氣品質將持續劣化，敏感族群需多注意，必要時可戴上口罩隔絕髒空氣。

據《中央氣象局》預報，明（9）日雖然東北季風減弱，但位在迎風面的大台北地區及東半部仍有機會發生短暫雨，尤其宜花地區可能發生較大的雨勢，請民眾出門時需攜帶雨具以備不時之需；而中南部地區仍維持多雲到晴的天氣，午後在山區及屏東則有局部雷陣雨。

溫度方面，雖然北部高溫回升到28至30度，其他地區的高溫約30至32度，而各地低溫約22至24度，中南部地區仍須留意日夜溫差大。

氣象局提醒，早出晚歸的民眾可添加衣物以免受涼。

紫外線方面，台北市、基隆市與宜蘭縣等3個縣市紫外線指數達中量級；新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣等19個縣市達高量級。

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氣象局提醒，在紫外線高量級區域，出門在外記得做好防曬準備，並盡量待在陰涼處。

空氣品質方面，因東北風減弱，中南部位於下風區，風速偏弱導致擴散條件較差，在清晨及晚間時污染物易累積，午後光化反應易使臭氧濃度偏高；雲嘉南、高屏空品區以及馬祖地區為「紅色警示」等級；中部空品區以及金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗及澎湖空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

雖然北部高溫回升到28至30度，其他地區的高溫約30至32度，而各地低溫約22至24度，中南部地區仍須留意日夜溫差大。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，有3個縣市紫外線指數達中量級、19個縣市達高量級。（圖擷取自中央氣象局）