台南水道蝙蝠生態區 13日開放預約參觀

原台南水道近年來成為網路上知名的打卡景點。（記者萬于甄攝）

2018-10-08 23:40

〔記者萬于甄／台南報導〕網美知名打卡秘境景點國定古蹟台南水道蝙蝠生態區內，保育的台灣特有種台灣葉鼻蝠約有400餘隻，因此相當珍稀，13日起將開放每日4梯次並進行人數總量管制，歡迎有興趣的民眾可透過線上預約系統申請參觀。

市府文化局表示，原台南水道淨水池除擁有深厚的人文歷史，更有豐富的自然生態環境，是動植物、昆蟲的絕佳棲息地，其中，台灣特有種台灣葉鼻蝠更是淨水池修復前即棲息在內，為保育台灣葉鼻蝠數量，因此，每年於蝙蝠生殖育幼期結束後，淨水池內部才會對外開放。

今年蝙蝠繁殖期即將結束，台南水道淨水池預計13日起每日限定開放給民眾參觀，開放4梯次並進行人數總量管制，每人票價25元，門票收入將做為蝙蝠保育及維護園區使用，屆時也會贈送限量明信片給予參觀民眾，歡迎有興趣的民眾前往台南市政府文化局網站預約登記參觀。

文化局表示，台南水道全區範圍包含「水源地區」與「淨水池區」，其中，水源地區已規劃為山上花園水道博物館，預計明年正式營運，目前除蝙蝠生態區內部須購票外，園區其他區域為開放免費自由參觀，歡迎民眾來趟兼具歷史、人文及生態的旅遊秘境。