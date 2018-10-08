火大！進了停車場車位還是難找 花壇放寬15分鐘免費

有民眾到花壇鄉立體停車場停車，找無車位卻要繳停車費，引發民怨。（記者湯世名攝）

2018-10-08 22:25

〔記者湯世名／彰化報導〕找無停車位，卻要繳停車費！彰化縣花壇鄉已委外的立體收費停車場，現行停車前10分鐘免費，最近卻有許多民眾開車進入時，一路開到頂樓，再回到1樓就是找不到停車位，無奈之下開出場，卻因進場已逾10分鐘須收費30元，引發民怨，經公所與業者協調，業者從善如流，決定近日內放寬改為進場後，15分鐘內出場免費。

有民眾向花壇鄉公所反映，日前星期假日開車到平和街的立體停車場，進場後發現1樓停滿車輛，抵達2樓也是停滿車，駛往3樓、4樓也是一樣，完全找不到車位，卻發現3、4樓很多車輛都沒有懸掛車牌，停車格竟然被一堆報廢車占據，無奈下只好回到1樓準備出場，不料因進場超過10分鐘，須支付30元才能出場，讓他「奇檬子」超差。

另有民眾說，他們同意使用者付費，但付費停車卻沒有停車位，光是找車位就找到火大，且現場一堆無車牌的車輛，令人起疑，此外，若停車場車位已滿，為什麼還會開放車輛進場？建議應放寬免費停車時間為15或20分鐘。

花壇鄉公所表示，該3樓建築的立體停車場於2002年設立，原本是方便附近居民、民眾到該鄉洽公、購物方便停車，啟用初期並未收費，閒置10多年後，於3年前與民間業者簽6年約，每年租金14萬餘元，開始委外由業者實施停車收費。

承租該停車場的業者昨天指出，該立體停車場目前以月租型態的車輛居多，臨停車輛較少，現行進場後，每小時收費30元，停車前10分鐘出場則免費，有鑑於最近引發民怨，經與公所協調，他決定放寬5分鐘，亦即車輛進場後，15分鐘內出場免費。

業者無奈指出，3年前簽約後，他還花了上百萬元整理閒置多年的停車場，並把3、4樓租給中古車行停放無牌車，1、2樓則開放一般民眾停放，但「生意難做」，若不是有中古車行承租，根本難以支撐，且放眼大部分停車場，幾乎都是停車前10分鐘免費，他多放寬5分鐘已是極限，不太可能再放寬前20分鐘免費，希望鄉親體諒。

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