153棵綠樹被惡修成「2隻手」 志工痛心竟是政府修的

台江山海圳綠道百餘棵行道樹，被亂修一通。（記者蔡文居攝）

2018-10-08 19:46

〔記者蔡文居／台南報導〕在賴清德市長任內被列為台南市政旗艦計畫的台江山海圳綠道，153棵菩提樹行道樹，今天傳出被市府水利局雇請的包商亂修一通，有的被斷頭，有的則砍到只剩「兩隻手」，當地志工質疑類似亂修樹的事件，一再發生，令人痛心。

台江山海圳綠道位於安和路與北安路之間的綠道，長達2公里，主要樹種菩堤樹，另有少數鳳凰木，樹齡約30年，卻傳出遭不當修剪。發現的台江河川志工說，「綠道竟然是毀於公部門的施工，令人痛心！」

台江文化促進會呼籲南市府應善盡守護山海圳綠道責任，特別是這些施工明顯違反台南市樹木修剪施工「不能超過總葉量的25％」的規定，而山海圳綠道還是賴清德市長任內列為市政旗艦計畫，他參加台江山海圳綠道植樹時，特別強調不要砍樹，未料這一段綠道竟是市府修的。

水利局表示，經了解是里長要求，包商未拒絕，將會依契約清點後的狀況依比例不予計價外，並加重開罰，未完成部分則暫時停工。這次派工總經費約15萬元，目前執行約3/4的範圍，經調查共修剪了153棵，罰款部分將比照上次和順工業區旁不當修剪黃槿樹罰款4000元，再加重2倍，因此將開罰到1萬2000元。同時也將加強督導，待確認依修樹規定後再予以執行。希望從制度上處理，「亂修就拿不到錢，下次就不敢亂修了」。