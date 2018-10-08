最屌的光雕秀！彰化火車站穿越時空後變成…

彰化火車站光雕秀呈現火車站光廊意向。（圖記者張聰秋翻攝）

2018-10-08 19:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕為讓民眾感受夜光下彰化火車站之美，縣府將從10月14日到11月12日，在彰化火車站舉辦「彰化驛光雕藝術饗宴」活動，將透過科技影像呈現夜光之下，彰化火車站光廊意向，縣府盼由活動吸引人潮來火車站看秀、打卡，以行動創造夜經濟！

縣府委由團體製作全長5分鐘的光雕秀影片，經由電腦科技手法，從過去到現今更走向未來，好比家喻戶曉的「哆啦A夢」卡通影片，大雄為了滿足靜香的夢想，請求哆啦A夢用時光機載著大家，回到古代、走向未來，進行驚險大冒險。

5分鐘影片，縣府濃縮成56秒精華片段，讓民眾一睹為快。活動開幕典禮10月14日晚上7點，當晚7點30分到8點30分將播放5場次光雕秀，10月15日至11月12日，每晚7點、8點、9點，各有5分鐘的光廊影像表演，縣長魏明谷歡迎民眾一起親身感受光雕饗宴的臨場感和震撼感。

彰化縣將建縣300年，光雕秀主軸放在彰化火車站的演進，一開始由蒸汽火車進場，帶出舊社會的景色和當年生活形態，接著由現代火車的快速移動，感受時代的快速變遷，完整呈現空拍下彰化街景景觀，包含扇形車庫、八卦山大佛、永樂商圈、南瑤宮等等，影片讓民眾一次了解火車站的過去、現在，以及未來鐵路高架化的新舊風貌。

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