工作隨傳隨到、抱長蛆遺體卻被酸好賺 她嗆：命案現場給你洗

2018-10-08 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名陳姓女網友6日在臉書「爆廢公社公開版」發文，透露自己從事負責修復、縫補破損遺體的「遺體修復師」工作，並分享這一行的辛苦面，未料事後竟引來網友私訊她「感覺好好賺喔」、「這行就是賺錢」，讓她8日凌晨又憤怒發文寫道：「這種錢如果你喜歡，你也可以來賺，這命案現場給你洗。」

她在貼文中指出，遺體修復師的修復工程，每次「至少」動輒8至10小時，一年四季、一天24小時，只要接到工作電話，不論身在哪裡，就算是洗澡洗到一半，都必須立刻趕出門，「清洗意外現場不是警察的事、不是家屬的事，而是禮儀公司的工作。」

她表示，這份工作讓自己沒時間陪伴家人、打扮自己，也沒有多餘的時間能吃飯睡覺，就連生病都「沒資格休息」，但面對那些上吊、跳樓，或是其他已經長蛆的遺體，「沒有我們去抱的話，請問誰敢動？」不過她也強調，「我深深知道，這些（死者）家屬在這個時刻需要的是我。」

儘管她認為，這是一份用命換來的工作，「但我從來不覺得累，能給家屬安心，讓亡者有尊嚴的離開，一直是我的初衷。」她坦言，自己並非多愛這份工作，她只想將自己的專業奉獻給真正需要的人。

此文一出，網友紛紛留言為她打氣，「妳真的很偉大」、「根本是拿自己的生活在做功德」、「各行各業都有不為人知的一面，不要理那些鍵盤魔人」、「真的很佩服，有一次看到工作人員忘記帶手套，對方也是直接徒手撿屍塊」。