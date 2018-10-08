港都黃2線10日起開進高雄圓山飯店 活絡觀光

港都客運黃2線電動公車10日起開進圓山飯店。（記者洪臣宏攝）

2018-10-08 20:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕港都客運黃2線電動公車10日起將開進圓山飯店，成為全國第一條綠能公車連結五星級飯店的路線，高市府期待未來能串聯起澄清湖、鳥松濕地公園、金獅湖觀光廊道，讓圓山飯店、澄清湖風華再現。

交通部次長兼圓山飯店董事長王國材、港都客運董事長賴文泰今天共同宣布，黃2線電動公車10日起進入圓山飯店，包括高市府交通局長黃萬發、觀光局長曾姿雯、市議員邱俊憲、吳益政、水公司七區處處長王明孝、正修科大校長龔瑞璋等人前往見證、試乘。

王國材指出，圓山飯店、澄清湖對外開放經營都約有50年歷史，但都逐漸被淡忘，黃2線電動公車到來，不僅有節能減碳意義，大家可以經由今年7月啟用的圓山飯店木棧道，進入澄清湖園區，帶動圓山飯店、澄清湖風華再現。

黃萬發說，以前到圓山飯店交通較為不便，都是搭計程車或團客，少了與背包客的連結，黃2線將更為便民；曾姿雯呼籲大家多利用公車，且騎乘已設置的Cbike，暢遊澄清湖、鳥松濕地公園、金獅湖、雙湖公園，享受圓山飯店秘境咖啡或餐點，以後將加強行銷此一觀光廊道。

賴文泰表示，港都客運有68輛綠能公車，佔全國5分之1，但開闢綠能公車連結五星級飯店，則是全國第一條，希望能打開不同思維與需求。

港都黃2線營運時間從上午6時至夜間10時，每10至20分鐘一班，從小港起站，沿途經過衛武營國家藝術中心、鳳山區行政中心、勞工育樂中心、澄清湖棒球場等，10日起增站圓山飯店（圓山路站）。