中小學數位學習無法接軌世界 學者聯名痛罵

2018-10-08 20:45

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部正研擬《2019到2022年中小學數位學習中程計畫》草案，誠致教育基金會董事長方新舟、均一平台教育基金會董事長呂冠緯、幫你優執行長台大教授葉丙成、愛自造者協會創辦人成大教授穌文鈺4人聯名投書媒體抨擊，教育部完全未「將程式設計及偏鄉離島地區的數位學習列為優先項目」，無法與世界各國競逐的數位學習發展戰略高度，台灣在3年後將嚴重落後世界各國發展。

行政院政務委員吳政忠、林萬億和張景森今年3月指示，由教育部研提數位學習中程計畫，並將程式設計及偏鄉離島地區的數位學習列為優先項目。這4人聲明抨擊，教育部計畫草案完全未提到聯合國為落實仁川宣言，在2015年發表的《青島宣言》及2017年《青島聲明》，對各國在利用資訊與通信科技發展數位學習時提供明確的目標，但我國教育部官員卻似完全不知。

方新舟等人重轟，教育部的草案自我感覺良好到完全漠視客觀數據，也完全無視民間單位的存在與貢獻，官員是不知現況，抑或別有用心？若主事者對數位學習的基層現況一無所知，這樣的規畫如何落實？

他們呼籲，政府應邀請數位學習相關民間組織、一線教師、企業、研究人員、學生討論，確保計畫品質，並多角度檢視可執行性與效益性，在以「有效幫助所有、特別是弱勢學生學習」的前提下，政府應放下全部自己做的思維，系統性評估哪些才是政府真正該做的事。

教育部政次姚立德回應表示，外界對教育部有所誤會，因為12年國教課綱新增科技領域，已將程式設計列為課綱的一部分，國教署因此有「前瞻科技總體計畫」，在業務不重覆情況下，資科司的中程計畫才未列入程式設計。另至於偏鄉離島地區的數位學習，資科司則利用前瞻基礎建設頻寬增加等資源在《數位學習中程計畫》列入。他也表示，明天是諮詢會議第3次，會提出中程計畫初稿，之後會廣泛和各界請教，教育部並未獨斷。

教育部「前瞻基礎建設計畫數位建設─強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫」，從去年9月1日至109年12月31日，預計投入總預算經費60億元，要達成所有中小學符合12年國教科技領域課綱設備基準；並推動中小學學生程式設計學習，參與相關競賽或活動，提升學生運算思維與資訊科技應用能力；另建置科技教學環境，使學生能藉由動手操作習得科技領域技能與素養，且提升學生享用雲端數位學習資源與服務，學生採用數位化、雲端化學習工具於各領域學習，提升使用資訊科技於問題解決、探索學習、溝通、表達和創新等能力。