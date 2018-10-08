重建熱蘭遮城將投入135億 魏德聖：2024年開幕

黃偉哲（右二）與導演魏德聖（左二）會面，聽取魏導重建熱蘭遮城園區的計畫。（黃偉哲團隊提供）

2018-10-08 19:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長參選人黃偉哲今天到台南市正興街「特有種商行」，了解導演魏德聖對於重建熱蘭遮城園區的計畫。魏德聖表示，這個計畫在台南後壁區烏樹林，佔地118公頃，剛提出來時幾乎沒人敢相信，幸好在許多民間力量與台南市政府跨部門的支持下，現在已開始起步。

魏德聖表示，這是不只是台南人的計畫，而是全台灣的國際級計畫，政府應該要好好利用我們，讓這個計畫吸引世界旅客走進台灣。

園區預計花費135億元，其中85億由魏德聖的公司自籌，50億向銀行聯貸，將在2024年開幕，預計為當地創造1500個就業機會。他希望政府能給予更多支持，例如協助取得計畫用地。

魏德聖認為，電影產業就像毛毛蟲，花費巨大時間吸食營養、破繭而出，但美麗的蝴蝶卻只能活7天。因此，未來以大航海時代的台南為背景的電影「豐饒之城」三部曲，將會與熱蘭遮歷史文化園區充分結合，長期播放，讓這個園區成為國際知名景點，吸引世界旅客走進台南。

根據園區的預期規劃，除了仿照安平古堡的軍事稜堡造型重建，也會有西拉雅、荷蘭風城鎮、漢人聚落與海盜村等四大主題，不同主題園區可體驗不同的台灣在地美食與活動。園區也仿照台江內海的概念，挖掘50公頃的人工湖泊，未來遊客可透過海陸等路線，了解大航海時代的台灣。

黃偉哲表示，這個計畫與十鼓文化村類似，都是由市政府向台糖承租用地，再透過公開程序委託民間業者開發。如果市府未來可以跟魏德聖簽約，自己不論身處何處，都會努力向中央爭取各種計劃支持，以促成這個具有公益性與教育性的建設。

黃偉哲團隊發言人郭國文表示，魏德聖提出重建台江內海的概念，其實可以與當地計畫中的滯洪池結合，讓文化園區不僅具有教育與休憩功能，也能夠改善當地的水利問題。此外，溪北有一個國際級的觀光建設，才能真正翻轉區域發展不均。

魏德聖也感謝黃偉哲團隊的支持與建議，他說，他自己「從10年前就準備好了！」希望這個園區在2024年開幕時，能夠作為台灣開城400年的生日禮物，將台南的歷史升級成台灣的歷史。