宜蘭市化龍一村都更案喊卡 土地將轉型成有機水綠生活公園

宜蘭市化龍一村土地位於市區精華地段，縣府將打造成水綠生活公園及停車場。（記者張議晨攝）

2018-10-08 22:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國防部擬開發宜蘭市化龍一村土地，縣府今年爭取到1200萬元經費，打造成有機水綠生活公園，預計明年1月開工，但宜蘭縣議員黃定和認為，化龍一村都更案經過多年，卻被內政部打回票，呼籲縣府說明清楚未來計畫；對此，宜蘭縣副縣長余聯興指出，縣府先從公設著手，未來發展會再視民眾需求重長計議。

化龍一村面積約2.67公頃，現為機關用地為國防部所有，2009年由縣府提案辦理都市更新，但在都委會審查時，委員認為宜蘭市發展多年，公共設施卻明顯不足，要求縣府補足周邊公設後再提計畫，2016年4月決議退回，全案形同胎死腹中。

化龍一村位於蘭城晶英對面，是宜蘭市菁華區，縣府將其納入「宜蘭市公共設施通盤檢討」，今年爭取到中央城鄉風貌1200萬元經費，打造成有機水綠生活公園

縣府工旅處指出，包含舊城西路舊眷舍在內，公園面積約1.1公頃，工程近日發包，除保留綠地外，另將增設兒童遊戲區，西後街、武營街人行道也會重做，共規劃24格汽車、37格機車，讓化龍一村成宜蘭市中心新興休憩景點。

宜蘭縣議會今下鄉考察，黃定和指出，化龍一村位於宜蘭市最精華地段，但歷任林聰賢、吳澤成、陳金德3位縣長，卻未提出完整規劃。

他直言，公園跟當初所提都更案有「天壤之別」，只是在安撫民心，呼籲縣府應將化龍一村未來規劃說明清楚或重提公辦都更，才能帶動地方繁榮。

對此，宜蘭縣副縣長余聯興解釋，雖化龍一村都更案被中央退回，但土地仍然保留，目前先以民眾需求，將其作為公園綠地及停車場，待未來宜蘭市東區開發告一段落後，再重新檢討宜蘭市中心需求評估是否重啟。