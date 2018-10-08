國慶華航花車驚豔 其實出自這所大學…

大葉大學造形藝術學系主任吳汶錡（左二）帶領學生打造華航國慶花車 （大葉大學提供）

2018-10-08 18:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年雙十國慶活動將舉辦花車遊行嘉年華，7日舉行彩排，遊行焦點－中華航空公司花車一上路果然驚豔全場，Q版的A350飛機，搭配美國自由女神像、英國白金漢宮禁衛旗兵與澳洲雪梨歌劇院，成為全場吸睛亮點，眾人還以為出自資深團隊之手，其實是大葉大學造型藝術系師生純手工製作，耗資成本近400萬、歷時3個月才完成。

美國著名玫瑰花車遊行每年在洛杉磯盛大舉辦，中華航空連續參展32年，今年蟬聯首獎，成為台灣之光，然而華麗的花車台灣卻看不到，今年國慶遊行，華航與大葉大學造藝系合作，在其系主任吳汶錡、助理教授劉抒芳、副教授黃舜星、謝昆恭指導下，與16名大四學生以純手工製作，打造專屬台灣國慶的遊行花車，現場也由連續3年全國大學街舞賽冠軍的大葉大學DN熱舞社，做開場表演，華麗程度引起轟動。

大葉大學造藝系系主任吳汶錡主任表示，今年的花車主題設定為「華航立翼全球行，紅梅出台耳目新」，搭配紐約、倫敦、雪梨三大城市知名地標當主視覺，象徵與世界的連結。

吳汶錡說，這是華航第2次與大葉大學合作國慶遊行花車，全校師生深獲肯定，也感受盛名的壓力，尤其在設計溝通上進行不下三十次比稿，激出大家潛力，不過相信學生們在雕塑、木工等技術已是專業等級，因此做到完美是應該，不能砸了華航與大葉招牌，

吳汶錡也說，這也是一次完美的產學合作機會，讓參與學生賺到開學學費，也期許畢業學生有一天能到美國參與玫瑰花車遊行製作，把世界級經驗帶回分享給台灣。

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