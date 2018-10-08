環鴻科技要徵才2000人？ 環電：首批200~300名

網路熱傳「環電」重啟南崗廠要招募2000多人。（圖擷自網路）

2018-10-08 20:39

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕景氣春燕歸來？！南投縣民習慣稱呼「環隆電氣」的環鴻科公司，將重啟停廠多年的南崗廠，網路熱傳該公司南崗廠要徵生產業員工2000名，月薪含加班費逾3萬元，讓縣民大呼「好開心」。「環鴻」人員表示，南崗廠已有工程師進駐，生產線的確要徵才，但首批人數約200~300人，國慶日下午會在草屯鎮中山公園設攤徵才。

科技業景氣回溫「係金ㄟ」！公司設在草屯鎮的環鴻科技南崗廠停廠多年，最近該廠重新啟動，南投縣有多個LINE群組熱傳「環鴻」因為重啟南崗廠，所以生產線要擴大徵才，包括：作業員、品檢員和倉管員，要招募2000多名員工，月薪含加班費超過3萬元。該訊息讓不少當地民眾非常開心，認為景氣變好，年輕人可以思考返鄉就業了。

網路熱傳「徵才兩千人」訊息，還有網友加註「這是真的，已打電話求證過」，增加訊息的可信度。對於網路平台分享的這則徵才訊息，環鴻科技公司人員表示，南崗廠算是已經重啟，因為已有工程師進駐南崗廠，而生產線也很快會啟動，因此公司要招募生產線的人員。

「環鴻」的人事單位也說，南崗廠要徵才是千真萬確，但是第一批要招募約200~300人，未來再看需求增募人員。而薪水部分，大學及大學以上的底薪是2萬6600元，而高中職學歷底薪則為2萬6000元。公司的徵才活動會在國慶日下午舉行，地點在草屯鎮中山公園，配合轆轆市集的舉辦，會在市集中設攤招兵買馬。