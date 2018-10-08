竹縣首辦客家藝術節 6大主題多元表演好豐盛

2018-10-08 22:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣花鼓藝術節轉型，今年首辦客家藝術節，13日下午2點到晚上9點登場，將邀請日本及國內10多支表演團隊，在新瓦屋客家文化保存區的樹林裡、圍牆邊、古厝巷弄間，和參與民眾「不期而藝」，邀請鄉親一同來現場體驗不一樣的藝術節。

縣長邱鏡淳表示，客家藝術節將延續花鼓節，以「連結在地、接軌國際」為主軸，邀請來自日本和國內知名團隊築夢舞集、身聲劇場等10多隊表演團體，規劃六大主題活動，包括客家傳統表演藝術區、客家童玩主題區、好客體驗主題區、夥房音樂會、「不期而藝－踩街快閃」及「共下來寮－鼓舞晚會」。

文化局長張宜真表示，在客委會等補助下，每年10月登場的秋季節慶-花鼓藝術節，至去年已舉辦了14屆，為更加凸顯客家文化，決定自今年起轉型客家藝術節，除了保留客家花鼓，還添加客家獅、八音等元素；除保留傳統民俗，還融入現代創意，希望讓活動內容更加豐富多元。

像是客家傳統表演藝術區，邀請登錄無形文化資產保存團體-田屋北管八音團，與竹縣客家武獅團定點定時演出，以鑼鼓樂聲表現客家傳統音樂，同時由客家方口獅帶領民眾回味早期客庄節慶文化的風采。

報名秒殺的客家童玩體驗，提供柿染、手抄紙及絹印免費體驗。夥房音樂會則邀請築夢舞集「藝遊客庄紅噹噹」環境劇場演出，搭配大新竹管樂團、竹縣薩克斯風樂團的悠揚樂音。「不期而藝-踩街快閃」邀請日本高知旭食品YOSAKOI團、身聲劇場、玉米雞劇團、溪畔舞團、竹縣客家武術武獅發展協會及國立台灣戲曲學院等團隊，快閃演出。

晚上在禾埕廣場壓軸的「共下來寮-鼓舞晚會」，則邀請新瓦屋花鼓隊、揚音樂集、曾雅君與北埔國中、築夢舞集與百藝創作劇場等團隊演出，現場提供打卡送文創小禮，還有限量1000份客家美食免費品嘗的客家美食、青農市集、13好市集及文創市集。活動詳情可搜尋臉書「竹縣go藝思」。

文化局的四季重點活動，春天有桐花祭，夏天義民祭，秋天客家藝術節（花鼓節），冬天新埔花燈迎天穿。

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