紅盒子紀錄片雲林特映 向布袋戲大師陳錫煌致敬

紅盒子紀錄片中將大師陳錫煌的日常生活與布袋戲演出翔實紀錄，令人感動。（記者廖淑玲攝）

2018-10-08 20:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕88歲高齡的陳錫煌是已故布袋戲大師李天祿的長子，今天下午雲林布袋戲館特映陳錫煌傳承布袋戲傳統文化的紀錄片「紅盒子」，讓大家看見台灣布袋戲之美，並向這名至今仍教學不輟的藝師致敬。

陳錫煌是台灣唯一獲文化部重要傳統藝術布袋戲類保存者、古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者兩項國家肯定頭銜的傳統布袋戲演師，知名紀錄片導演楊力州歷經10年光陰拍攝完成「紅盒子」紀錄片，終於呈現在世人面前。

李天祿因入贅陳家，長子陳錫煌依習俗得姓陳，父親如巨人般的身影加上異姓父子的特殊關係，為父子兩人種下難解心結。

為什麼叫「紅盒子」？原來布袋戲傳統劇團為祈求演出順利、人員平安，都會虔誠膜拜戲神即「田都元帥」並放在一個「紅盒子」裡，陳錫煌承襲父親李天祿傳下來的田都元帥，就是放在他隨身必帶的「紅盒子」，既是對傳統技藝的虔誠之心，也是一段說不出口的父子深情，藉由紅盒子打開不為人知的家族秘密。

片中將大師的日常生活與布袋戲演出翔實紀錄，也透過曾與李天祿生前合作拍片的知名導演侯孝賢、藝人林強口中去窺探大師父子的互動，讓人對活在李天祿巨大壓力下的陳錫煌能有更深層的認識。

導演透過影片訴說大師傳承布袋戲無可取代的使命，帶領觀眾深入台灣布袋戲的興衰起落，讓人不勝唏噓，雲林是布袋戲的故鄉，全場觀眾更有所感，體認陳錫煌所堅持布袋戲第一要敬神，第二才給人看，有傳統才能創新，感嘆獲頒人間國寶又如何在台灣一樣沒有表演空間，值得公部門檢討。

紀錄片行銷經理王藝樺強調，該片讓大家看見傳統戲劇保存的重要，感謝大師的堅持讓更多人認識布袋戲，期待更多人走進電影院向大師致敬。

雲林布袋戲館特映紅盒子紀錄片，呈現布袋戲大師陳錫煌與父親李天祿父子間難解心結，全場動容。（記者廖淑玲攝）

雲林布袋戲館特映紅盒子紀錄片，向布袋戲大師陳錫煌致敬。（記者廖淑玲攝）