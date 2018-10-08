潮間帶隱形殺手 錢鰻咬婦人手指警方協助送醫

錢鰻不會主動攻擊，但咬住獵物會旋轉身軀及纏繞不放。（記者劉禹慶攝）

2018-10-08 19:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕潮間帶活動要注意安全！白沙警分局竹灣派出所巡邏車執行勤務時，發現路旁有民眾騎車請求協助，停車趨前查看，赫然發現後座婦人手指血流不止，經詢問才知婦人從事潮間帶撿拾螺貝時，不慎被躲在潮間帶的錢鰻攻擊咬傷。

警方調查指出，日前白沙警分局竹灣所警員蔡偉銘、通梁所警員陳正昌於執行聯巡勤務時，遇一郭姓民眾騎乘機車載其母親請求協助。經了解係其母親前往潮間帶撿拾珠螺時，疑似被棲息在石頭縫中的錢鰻咬到手指頭，造成長約5公分的撕裂傷，適逢衛生室休診，本欲自行騎車前往馬公市區就醫，但途中傷口不斷流血又疼痛難耐，只好向警方求援。

蔡員見洪婦嘴唇蒼白，且自行包紮的紗布不斷滲出鮮血，立即在路旁協助止血包紮，並通報消防隊協助將其送往三軍總醫院澎湖分院縫合傷口，郭民母子在救護車抵達現場後，對於警方熱心協助深表感謝，並對平日熟悉的潮間帶活動，遭到錢鰻攻擊意外仍心有餘悸。

針對錢鰻咬傷民眾，澎湖海洋生物研究中心表示，俗稱錢鰻的裸胸魨，其實是大近視眼，主要依靠嗅覺、觸覺活動，平常不會主動攻擊人，應是婦人未注意到錢鰻躲藏在礁岩內，不小心誤觸引發攻擊，但錢鰻牙齒相當銳利，同時咬住獵物會纏繞不放，還會旋轉身軀，造成嚴重撕裂傷。