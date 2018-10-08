中市市府廣場變身花園 體驗生活美學

透過平面及立體種植方式，讓植栽呈現不同層次的變化。（記者張菁雅攝）

2018-10-08 21:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為花博暖身，舉辦「新市政園區花與綠競圖」活動，透過公開競圖將市府廣場設計為連結人與花的地方，經過市府與設計團隊1年多的努力，改造工程今日完工揭幕，藉此創造城市花園空間，讓市民從生活參與花博及體驗生活美學。

「新市政園區花與綠競圖」共有256組團隊報名，經過三階段評選，由Green on設計團隊得到第一名。市府與設計團隊經過1年多的努力，其作品今日在副市長林陵三、都發局長王俊傑等人揭幕後，正式亮相。

Green on設計團隊表示，市府廣場應三大空間，分別為人本空間、流動空間、互相體驗空間，讓民眾放鬆心情，感受大台中生活魅力，並創造親子互動場域，並以此三大空間概念，轉化成「花環、花鏡、花籽」主題，打造花環境景觀營造，並以「花鏡」意象創造一處處樹叢，「花籽」則栽種適合小朋友欣賞的植栽高度，讓不同年齡層民眾都能從生活參與花博。

王俊傑指出，希望透過競圖設計，將新市政中心打造為更親民且親切的地點，藉此呈現花博將打造台中成為花園城市的具體行動。

都發局表示，此次花與綠展覽以花卉、雕塑、光影為主題，呈現日夜皆可觀賞和停留的裝置藝術，即日起展至明年4月24日，展出期間預計栽種3萬盆植栽、多達50種以上植物。

市府廣場經過改造，變身為花園。（記者張菁雅攝）

花與綠展覽使用多種在地植物，圖為山苦瓜。（記者張菁雅攝）