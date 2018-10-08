「滷肉飯加淋滷肉」要價85元 網友：乾脆買雞腿便當

這一碗滷肉飯要價85元，有網友直呼，乾脆去買雞腿便當。（圖擷取自臉書「爆怨公社」）

2018-10-08 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕平民美食滷肉飯的價格應該多少才合理？新北一名網友日前外帶一份滷肉飯，身為老主顧的他從大碗20元吃到60元，認為「漲價維持品質」很正常，但沒想到這次外帶加淋一份滷肉的份量卻讓她傻眼，感嘆「這樣85元...有加像沒加」，照片一PO出也引起網友熱議。

一名網友在臉書「爆怨公社」PO出一張滷肉飯的照片表示，「中和從小吃到大的滷肉飯，從大的20元吃到現在60元，能接受漲價維持品質，自己也是做生意可以體諒，醬和肉越來越少我另外加錢也沒關係，一份滷肉加淋25元，嗯...這樣85元，有加像沒加。」直言根本看不出滷肉有「加量」。

原PO解釋，這家店滷肉飯與雞肉飯的內用和外帶價格不同，外帶滷肉飯原價是60元，而她多加淋了一份滷肉因此收費85元，但認為加錢份量卻好像沒變多，感嘆「記憶中的好味道越來越遠了」。

網友看完照片和得知價錢後，留言驚呼「單純滷肉跟飯這樣85真的太離譜」、「這樣50，我都不能接受」、「85元，那乾脆買雞腿便當了」、「搶劫唷 這樣也敢收85元」、「85？！我可以吃一碗大滷肉飯加一碗豬血湯還有找」。