台中花博植栽多達2500種 超過6成來自中台灣

台中花博外埔園區的「攀果花廊」。（台中市政府提供）

2018-10-08 17:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日登場，整體園藝植栽面積達60.88公頃。台中市政府農業局今日召開記者會表示，台中花博三大展區約有2500個品種植栽，其中6成以上來自中台灣，要將在地農民心血呈現給全世界，且每個展區植栽各具特色，歡迎到台中感受自然之美。

農業局長王俊雄表示，台中花博園藝植栽面積達60.88公頃，整體園藝植栽相關經費統計至目前約22億元，涵蓋植栽採購，土壤、肥料、園藝造景佈展，以及展出期間養護、人力、機具等費用。目前佈展所用植栽約660萬株，包含草花、切花、喬灌木、地被植物等，約有2500個品種，並以在地生產為主，其中6成以上來自中台灣，在地農民栽培的植物及農業技術，將透過花博呈現給全世界。

王俊雄也說，花博后里、豐原、外埔3展區的植栽佈展各有特色，其中，后里分為森林園區及馬場園區，森林園區呈現台灣不同海拔的植物，從中高海拔的杉林帶、中海拔的樟櫟樹林帶、中低海拔的楠儲林帶到低海拔的榕楠林帶直至出海口，形成台灣濃縮地景；森林園區的「原生祕境」專區則種植象徵原住民文化的植栽，例如在魯凱族文化中勇士才可配戴的萬壽菊，以及樹豆、芋頭、紫背草、小米、紅藜等植物。

馬場園區則保存珍貴老樹與林木環境，並種植不少與「馬」名稱相關的植物，如「馬齒莧」葉子形狀像馬的牙齒，「馬鞍藤」因為葉子形似馬鞍，「台灣馬兜鈴」則是因成熟果實有如掛於馬頸下的響鈴而命名，以趣味方式帶領民眾認識植物。

豐原葫蘆墩園區營造浪漫氣氛，例如打造全長213公尺、多元色彩植栽及攀爬植物的「花廊道」，以及約30公尺、種植諧音為「許願藤」的錫葉藤的「藤蔓隧道」。園區內也設置玫瑰園，可看到36種樹玫瑰。

外埔園區的喬木皆為台灣原生，並保留原有的無患子林，還有一座高6公尺、長達210公尺的「攀果花廊」，以竹藝工法打造，並分段種植錦屏藤、九重葛等攀藤植物，遊客可漫步其中。