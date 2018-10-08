台中歌劇院推華格納歌劇3部曲「齊格飛」 8米機械巨龍登台

華格納歌劇第三部曲「齊格飛」融合工業機械與數位科技演出。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-08 19:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院「秋天遇見巨人」系列節目重頭戲華格納歌劇第3部曲「齊格飛」將登場，融合工業機械與數位科技的歌劇演出，讓觀眾體驗耳目一新感受。

台中國家歌劇院指出，華格納創作「尼貝龍指環」4部曲，故事架構源自中世紀北歐神話，繼「萊茵黃金」及「女武神」之後，今年推出第3部「齊格飛」，也是「尼貝龍指環」4部曲中的核心人物。

歌劇院指出，全劇描述懵懂無知的少年英雄齊格飛，不畏恐懼鑄造寶劍，擊敗巨龍奪回指環與寶物，勇闖火燄山並抱得美人歸的故事，劇中有鑄寶劍、屠巨龍、救美人等3幕3景，描寫一場追尋自我、對親情與愛情渴望的冒險之旅，明年還有最終章「諸神黃昏」的演出，將是「指環」最完美的里程碑。

拉夫拉前衛劇團執行導演艾斯特邦．穆諾茲指出，「齊格飛」是融合童心與喜劇成份的樂劇，舞台表現以未來科幻詮釋古老的神話，融入巨型機械裝置元素，讓觀眾體驗不同的說故事方式。

演出劇中靈魂人物齊格飛的是來自德國法蘭克福歌劇院的男高音文森．沃夫史坦納，以渾然天成的音色富有渾厚、清晰及穿透力深受樂迷喜愛。

此外，去年參與「女武神」、站在巨型機械手臂上採飛行之姿演唱的台灣女高音張嘉珍與林孟君，演後廣受各界好評，今年再度受邀參與演出，其中林孟君更將挑戰「智慧林中鳥」，將被懸吊在9米高空，在半空中移動唱出嚶嚶鳥語的天籟美聲。

因聲樂家唱高音時，多需站立讓身體下盤扎穩，音量才能響亮，林孟君說，高空演出須克服高空恐懼，十分有挑戰性。

「齊格飛」的舞台融入不少會移動的機械裝置，融合馬戲、人體特技與虛實幻影投影效果，更引進全長8米的機械巨龍，營造強烈視覺與聲光效果，展現齊格飛驚險刺激的屠龍過程。

歌劇院指出，「齊格飛」訂自雙十國慶日10月10日、12日及14日隆重登場。