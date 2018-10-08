修剪變砍頭當木椅 4棵大樹慘死、養工處要罰包商

梧棲區福德里活動中心旁4棵大樹被砍斷當成椅子坐。（記者歐素美攝）

2018-10-08 17:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區福德里活動中心旁4棵大樹，上周六慘遭斷頭變成座椅，居民不捨，質疑大樹遭粗暴對待，居民少了乘涼的好地方；福德里長王培枝表示，因樹枝掉落砸到附近車輛才請來包商修剪，因彼此認知有出入，造成修剪不當，包商已允諾重新種植；建設局養工處則表示，將依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰包商。

福德里活動中心旁設有大石桌及小石椅，四棵大樹則被砍伐，只剩根部，宛如木椅，其中，一棵週遭還被水泥封起來，居民質疑樹木好不容易長這麼大，也是社區居民乘涼聊天的好去處，卻被里長請包商修剪成當椅子坐，令人心疼。

福德里長王培枝表示，4棵大樹約有3、4層樓高，落葉多掃不完，上月底更有樹枝掉落砸到旁邊車輛，他才請區公所派員修剪，本月6日建設局外包廠商到現場修剪前，他原本建議修剪成2米高，施工人員卻回說「留2米做什麼，砍一砍還可當椅子坐」，才變成如今模樣，並引發爭議，包商已允諾重新種植樹木。

建設局養工處第三工程隊長蘇佳禾指出，包商曾於9月21日修剪一次，因里長要求再次修剪，本月6日再次前往，因里長希望能加大修剪幅度，彼此認知出現落差，才造成3棵黑板樹及1棵瓊崖海棠遭不當修剪，將依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰包商，並向里長宣導修剪程序，以避免再次發生不當修剪，以達到愛樹護樹、環境永續營造。