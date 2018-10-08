不捨詹順貴請辭 李應元：沒想到他「不顧我死活」

環保署長李應元在環評大會會後記者會表示，從保護的角度，環保署在觀塘案已做出最大可能的迴避來減輕生態衝擊。（記者林正堃攝）

2018-10-08 17:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中油天然氣第三接收站環評案今天在7票支持、2無效票下闖關成功，環保署長李應元今下午4點召開記者會表示，環保署從環保的角度，已在觀塘案做出最大迴避來減輕生態衝擊，詹順貴認同這些共同的努力，連行政院長賴清德也肯定環評的成效，沒想到詹順貴還是做出這個「不顧我死活」的決定，讓他覺得不捨。

環保署環評大會今天審查關係中油觀塘環評案，今天出席委員包括7名官派委員、3名學者代表，出席人數達開會門檻10人，會議在下午2點10分主席李應元到場後宣布開會。

會議經過1小時討論後開始進行不記名表決，主席李應元不投票，最後以7票支持、2票無效票，觀塘案闖關成功。

李應元：觀塘案已盡最大可能減輕生態衝擊

李應元在會後記者會表示，環保署在觀塘案從保護的角度，已做出最大可能的迴避來減輕生態衝擊，包括9月26當天有委員提出外海15公尺底下可能也有礁床，環保署在今天會議上也應委員提議，將防波堤向外海平移20公尺以上。

另外，有關詹順貴請辭一事，李應元說，觀塘案1年半以來經過10次以上相關環評會議、2次現勘，除了台北港不是這次環評案的討論的範疇，也用了很多時間聽取不同委員的意見，李應元也解釋，行政院長賴清德日前接受媒體專訪的本意是要中油公司積極和學者溝通，努力爭取通過，絕對不是要對環評委員做出任何限制。

副署長走人 李應元：其實我很不捨

李應元說，詹順貴也認同觀塘案實質對生態衝擊的減輕，行政院長賴清德也肯定環差能兼顧生態和經濟發展，而在程序上一個案子從專案小組會議到環評大會，再做不同決議，過去也有舊例，「沒想到最後詹順貴仍做出這個不顧我死活的決定，我其實很不捨，所以才會罵他（詹順貴）這樣的辭職沒有必要」。

李應元說，相關委員請辭、請假是因為外界不斷問相關的人，才導致今天這樣的結果，這樣給委員很大的壓力，他認為這是環評制度最應該改善的重點，而且天然氣第三接收站的問題在社群網路的討論聲量，比起深澳電廠來說單純很多，卻因為一些陰錯陽差，讓外界未注意這些實質減輕的生態衝擊，至於環評法制度上的不足他認為可以待明年修法再討論。