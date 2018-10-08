國慶焰火國賓冠軍伴手禮曝光 麻糬、剝皮辣椒展現花蓮特色

知名麻糬伴手禮業者嚴選千份「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」贈予國慶訪賓，將以名產麻糬、剝皮辣椒表達花蓮人的熱情。 （記者王峻祺攝）

2018-10-08 17:16

［記者王峻祺／花蓮報導］國慶焰火10日登場，當天將有逾千名外賓及僑胞抵達花蓮欣賞璀璨煙火，36分鐘的煙火秀共計30806發焰火照亮夜空，知名麻糬伴手禮業者嚴選千份「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」贈予訪賓，以名產麻糬、剝皮辣椒表達花蓮人的熱情。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲今出席「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」記者會，首度對外曝光禮盒內容物，還大方在鏡頭前面品嘗軟Q麻糬，捏著彈性十足的麻糬放進口中後，直豎大拇指，誇讚花蓮麻糬超好吃。

蔡碧仲說，去年國慶焰火在台東，吸引逾10萬人次的觀光人潮，期許今年人次能更勝去年，因206強震後，花蓮觀光業蕭條，就連最具代表性的麻糬伴手禮也滯銷，希望藉由國慶伴手禮的介紹，推廣花蓮的好山、好水及好產品。

曾記麻糬負責人董椿霳說，感謝總統蔡英文帶領海內外各界貴賓、工商團體到花蓮促進觀光，讓花蓮觀光業在震後能夠早日浴火重生，今年準備的1000份「國賓冠軍伴手禮」內容豐富，包括花蓮麻糬、剝皮辣椒、花蓮薯及F16戰機麻糬。

他說，國慶日當天，曾記各門市部也會將原價520元的「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」，限量以5.5折、286元販售，其餘商品限時9折，讓全台民眾都能感受到花蓮人的「感恩味」。