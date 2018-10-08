台中花都藝術季幫推台中在地演藝團隊能量。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-08 17:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕邁入第4年舉辦的「台中花都藝術季」，打造全國藝術季中唯一讓在地傑出演藝團隊專場演出的平台，今年遴選8組在地傑出演藝團隊以「花博序曲」為題，推出掌中戲、新馬戲、管樂、合唱、唸歌、舞蹈等多元演出，盼讓各界看見台中在地的藝文能量。

文化局指出，台中市向來致力扶植在地傑出演藝團隊發展，特別在台中花都藝術季中打造專區，提供製作費讓在地的優質團隊有演出機會和展現平台，讓在地團隊有更多機會被看見。

文化局指出，今年台中花都藝術季以「花博序曲」為主題，共推出12場次的在地傑出團隊表演，10月20日由十二度獲選台中傑出演藝團隊的「妙璇舞蹈團」，在台中國家歌劇院打頭陣演出「花漾」，將舞蹈跨界結合水墨書畫及科技媒體，以蒼勁有力的肢體展現書法的抑、揚、頓、挫。

10月27日及28日由台中市表演藝術金藝獎得主「台中室內合唱團」在台中國家歌劇院，演出「幸福．微糖」，吟唱16世紀到21世紀的合唱作品，歌頌不同年代的愛與堅毅。

11月3日及4日則由「微笑唸歌團」在葫蘆墩文化中心，演出全新改編「山伯英台遊花園」，由人間國寶楊秀卿領銜主演，將花博題材融入劇本，結合傳統四句聯和西洋樂器，還有新編段子「四九病相思」，讓傳統唸歌更加豐富有趣。

來自台中市和平區的「泰雅原舞工坊」11月24日在台中中山堂演出「花仙子AKIN」，以歌舞劇訴說泰雅神話中能起死回生的水晶蘭，傳達族人對自然的敬仰。

「台灣青年管樂團」11月25日在台中中山堂演出「壓不扁的玫瑰－文學音樂會」，以花卉、管樂與文學跨界交織出屬於台灣的樂章，向台灣文學前輩楊逵等致敬。

近年在海內外嶄露頭角的新馬戲團隊「創造焦點」，12月1日及2日在台中市中山堂演出「花/嶼—山林行者的漫遊」，是一部由登山者所開展的寓言故事，藉由魔幻寫實氛圍與視覺張力的角色轉換，以肢體、腳步、節拍聲響、裝置藝術展現。

演出計畫也規劃2場戶外免費演出，「金宇園掌中劇團」11月25日在屯區藝文中心戶外露天劇場搬演「戲藝人生」，講述台灣布袋戲百年來的轉變及做戲人悲歡離合的感人故事；「磐宇木偶劇團」12月16日在葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「先天媽祖驅魔令」，以傳統掌中戲呈現豐富生動的媽祖在地信仰文化。