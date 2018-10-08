國3「大鶯豐德交流道」有譜！可行性評估已送審

「國道三號大鶯豐德交流道」有譜，八德、大溪區居民擠滿說明會現場。（記者鄭淑婷攝）

2018-10-08 16:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市政府今天在八德區公所舉辦增設「國道三號大鶯豐德交流道」說明會，會場湧入數百名八德、大溪區居民到場，市府交通局表示，增設交流道可行性評估已於9月送交通部高公局審議，如果順利通過，可望於2020年9月動工，施工期27個月，預計2022年12月完工通車，屆時八德老城區、重劃區及大溪區居民使用國道更方便，另，位於國道兩側的八德、大溪居民，也可透過連絡道直接連接，不須再繞道而行。

八德、大溪現有國道二號八德鶯歌交流道及國道三號大溪交流道，不過，兩交流道仍有一大段距離，居住在八德、大溪交界的居民，必須繞一大圈才能上國道，地方催促增設國道三號八德第二交流道已久，交通局表示，九月已將「國道三號大鶯豐德交流道」可行性評估送高公局審議，考量八德、大溪間路段坡度，將採「雙苜蓿葉型」交流道設計，八德端居民可由豐德路、大溪端居民可由大鶯路上交流道，另會設計跨橋路段，屆時往返兩地同樣不須繞道。

交通局表示，增設交流道總經費45.65億元，其中，交通部負擔交流道本體經費16.51億元，交流道用地費5.34億、聯絡道本體及用地費23.80億元共29.14億元則由市府負擔。

桃園市長鄭文燦表示，八德鶯歌、大溪交流道經常塞車，因此拓寬八德區福德一路後，決定在八德豐德、大溪大鶯設置「國道三號大鶯豐德交流道」，可提供大溪老街、埔頂、僑愛及八德擴大都市計畫區、更寮腳居民使用，由於高低差有58公尺，因此利用緩降方式設計「雙苜蓿型交流道」，所以土地面積徵收會大一點、也避開一些房屋，預定2年內完成定案並辦理工程設計、開工，是非常有價值的一條交流道，另也會在大溪區舉辦一場說明會。

由於增設交流道對地方影響甚鉅，八德、大溪民代幾乎全員到場，立委趙正宇表示，一般送中央審議的案件須2年，希望督促盡量趕在1年內完成；由於全案涉及土地徵收，里長林繼雄表示，須徵收的土地有高達五分之四位於瑞興里，希望下一場說明會可選在里內舉辦。