2018烏來好湯綠遊經 泡湯消費抽溫泉券

烏來台車復駛，方便民眾前往瀑布區賞景。（記者翁聿煌攝）

2018-10-08 16:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2018烏來好湯綠遊經」將於10月13日至21日舉辦，烏來觀光發展協會理事長張銘義說，烏來歷經3年多前的蘇迪勒颱風打擊，至今已經完全恢復元氣，包括觀光台車復駛、內洞森林遊樂區重新開園，讓烏來用滿滿的碳酸氫納泉、森林負離子、泰雅文化和無毒時蔬歡迎民眾來玩，參加「2018烏來好湯綠遊經」活動，可以參加價值20萬元的溫泉券和遊宿券抽獎。

「2018烏來好湯綠遊經」今年的系列活動，包括「山城漫遊」一個人399元，A行程包含烏來老街、情人步道和瀑布勇士廣場，泰雅換裝體驗、手作體驗和烏來觀光台車單程票，B行程有內洞園區生態植物解說、專車來回接駁，內洞森林遊樂區門票和氣功吐納體驗，A+B行程分作二日遊（10月13、14日，10月20、21日），一日遊（10月14日，10月21日）。

另有泰雅市集，於10月13日至21日在泰雅民族博物館廣場，展示在地有機/無毒小農及烏來美食、泰雅工藝業者，提供在地生鮮、美食及手工藝品，並結合馬告主題美食推廣。

民眾於活動期間到烏來旅遊，打卡可送「好湯綠遊巾」，消費滿1千元，可參加滿千摸彩活動，溫泉券、住宿券、消費抵用券及折價券共計價值20萬元，詳情可上FB粉絲專頁「2018烏來好湯綠遊經」。