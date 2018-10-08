誰排浮油污染大雅農田？ 中市環保局還要查

2018-10-08 16:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區雅潭路四段附近農田灌溉溝出現浮油，農友質疑上游的車床工廠或烤鴨店等排放油污，流進「南門支線第四小組小給」灌溉溝中，農友引水灌溉，致影響稻作及玉米等生長，環保局今天派員稽查，發現車床工廠切削的鐵屑及油污，確實有流到路面，但並無明確事證證明其流入灌溉溝，將依廢棄物清理法開罰6千至300萬罰款，並加強稽查。

張姓農友表示，其在大雅區雅潭路四段近種植稻作及玉米，稻作及玉米剛生長時引水灌溉，發生小棵的農作都長不大，經探究發現灌溉溝的水上浮了一層油，懷疑是上游的車床工廠或烤鴨店排放油污，污染灌溉水，連帶影響農田灌溉，才造成農作長不大。

市議員吳顯森接獲農友陳情，今天會同台中農田水利會及環保局到場稽查，在「南門支線第四小組小給」灌溉溝中確實發現一層浮油，農田水利會為免油污危及稻作，在灌溉溝中放置攔油索及吸油棉，以攔截清除油污；台中農田水利會表示，8月時接獲農友反應，即曾採水化驗，並未驗出重金屬反應。

環保局稽查大隊派員稽查，發現烤鴨店沒開，車床工廠進行切削作業時，確有鐵屑及油污流到地面，但是否流進灌溉溝中成為污染源，因事證不明確，初步僅能依廢棄物清理法開罰，處以業者6千至300萬元罰款，並表示將於下雨天時加強稽查，以查察油污是否流入灌溉溝等，若查獲確實污染灌溉水，即可依水污法開罰。