竹市果菜市場拉皮工程 議員要求也須處理內部壁癌

2018-10-08 16:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市農產運銷公司、俗稱果菜市場，因20多年來未整修，外牆磁磚剝落及漏水情況嚴重，正進行外牆拉皮及防水相關工程，市議員李國璋今天質詢指出，果菜市場購物環境不理想已是老問題，要求市府不能只注意外表，不是光靠外觀漂亮就好，內部有多年的壁癌和積水問題，也應一併處理。

對此，市府產發處長吳甲天表示，農產運銷公司利用多年來累積的結餘款進行外牆的補強和修繕，就是要解決長年滴水及漏水問題，市府也編列經費進行3樓樓地板的防水工程，相信外牆和屋頂防水工程改善後，就能改善市場內部積水或壁癌情況，會逐步逐年來改善果菜市場的環境。

竹市農產運銷公司總經理倪冠勳說，農產運銷公司20幾年來都未大幅度改善，導致外牆滲水情況嚴重，加上磁磚剝落易造成危險，好不容易將累積結餘款用來進行外牆的拉皮工程，目的是保障農產運銷公司人員的安全，整個外牆拉皮工程5月發包動工後，預計10月底完工，明年度就會針對內部進行壁癌的補強和重新粉刷，除了外牆拉皮美觀了，一定會改善內部的環境及動線，讓民眾或是盤商，都能有較好的購物環境。

市議員李國璋說，果菜市場多年來有嚴重積水及內部有壁癌情形，他擔任果菜市場總經理時就曾予以改善，他質疑市府如今只注重外牆的拉皮，不是外觀美美的，就能吸引民眾進來買菜，要求裏面的空間及壁癌情形都要整理，同時也要求應該針對攤商行經的動線進行改善，不要讓民眾進入果菜市場行走困難，購物動線不佳。