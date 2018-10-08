最年輕女子高球冠軍！ 14歲吳佳晏讓人驚豔

史上最年輕女子高球賽冠軍，新竹市吳佳晏讓人驚豔。（照片由市府提供）

2018-10-08 15:46

［記者洪美秀／新竹報導］2018歡樂友緣女子公開賽日前在苗栗縣舉行，新竹市竹光國中三年級小將吳佳晏以14歲年齡創下最年輕冠軍紀錄，以3回合總桿低於標準桿7桿的209桿擊退職業選手，拿下職業與業餘雙料冠軍，成為台灣巡迴賽最年輕的冠軍得主紀錄，也成為新竹之光。

市府教育處表示，這次賽事有泰國丶日本丶馬來西亞丶新加坡丶韓國丶菲律賓丶印尼、美國及台灣共9個國家105名球員參賽，包含95名職業女將和10名業餘青少年選手，冠軍可得1.8萬美元（約合台幣54萬元），亞軍獎金為9600美元（約合台幣28.8八萬元）。大會於兩回合結束取成績優者前50名選手晉級最後一回合決賽。令此次賽事成績最好的台灣選手可獲參加裙襬搖搖台灣錦標賽機會。

這是一場是體能、球技、抗壓的比賽，吳佳晏在賽後表示，雖然偶遇亂流，但保握每一桿，就能夠有更好的成績，她也對自己的表現滿意。

教育處表示，高爾夫球因常要四處征戰，為讓吳佳晏專心練習，吳佳晏的求學階段以自學為主，後來加入裙襬搖搖逐夢計畫，有父母雙親的支持，讓她得以成為最年輕女子高球冠軍的主因，也讓吳佳晏在裙襬搖搖計畫中進一步有系統性的學習與出賽。

教育處表示，吳佳晏的成績相當優異，去年就以最年輕之姿打入USGA美國女子高爾夫錦標賽四強賽，接著在同年度全國運動會，又以平均年齡僅15.6歲的女子團體代表隊奪下金牌，並在個人項目拿下銀牌。

而吳佳晏面對各種比賽也毫不畏懼，此次賽會在最後回合的關鍵時刻，吳佳晏頂住壓力，以總桿209桿，1桿之差險勝職業好手劉依貞，拿下生涯首座職業賽冠軍，也以14歲又6個月成為台巡賽史上最年輕的職業冠軍，優異的球技與奮戰不懈的精神令眾人激賞。

史上最年輕女子高球賽冠軍，新竹市吳佳晏讓人驚豔。（照片由市府提供）

史上最年輕女子高球賽冠軍，新竹市吳佳晏讓人驚豔。（照片由市府提供）