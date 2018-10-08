浪漫台3線 達人帶路邀你漫遊苗縣10條古步道

2018-10-08 15:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局配合行政院交通部觀光局13日到11月24日將舉辦20場漫遊苗栗台三線古步道輕旅行及深度旅遊，挑選苗栗縣最具代表10條古步道，並由達人帶路解說，結合周邊觀光景點及在地特色店家、體驗DIY、客家風味餐等行程，讓民眾了解早期客庄生活及客庄特色。

苗縣府文觀局長林彥甫指出，這次活動由專家學者實地走訪探勘後，挑選出10條最具代表古步道，分別為頭份市老崎古步道、三灣鄉銅鏡映獅山古步道、南庄鄉獅山古步道、獅潭鄉鳴鳳古步道及鹹水坑古步道、大湖鄉出雲古步道、大窩山古步道、出關古步道、老官道古步道及卓蘭鎮壢西坪古步道。

苗縣府文觀局今天舉行記者會說明活動內容。林彥甫指出，這次活動，分輕旅行及深度旅遊兩類，其中古步道輕旅行以「訪古道踩老街輕旅行」、「內山秘境生態輕旅行」及「觀雲眺望薑麻園輕旅行」為主題，共8梯次，每人只要299元；另漫遊古步道深度旅遊安排「生態懷古系列」、「眺望鯉魚潭系列」、「內山花園系列」及「百年風華系列」，共12梯次，每人999元，歡迎全國鄉親報名參加。

文觀局說，活動採網路報名（www.bit.ly/2Iq5MXB），相關訊息可電洽：02-23711226#283、楊小姐。