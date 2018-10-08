豐原戶政事務所主任林豪爵展示已走入歷史的營利單位等印鑑證明。（記者歐素美攝）

2018-10-08 15:29

〔記者歐素美／台中報導〕豐原戶政事務所舉辦戶政文物系列展「戶籍謄本暨印鑑制度之演進」，展示日據時期的戶籍謄本、印鑑條及印鑑證明，還有梧棲區頂寮里長鐘金水收藏的日據時期身分木牌、種痘證、招親合約、甲長任命書及印面刻有罕見的草書防偽字樣的清代官印，讓民眾一窺珍貴的戶政文物。

豐原戶政事務所主任林豪爵表示，台灣的戶籍資料自日據時期開始建立，謄本核發方式從手抄到複寫、影印至電腦列印，印鑑制度始於日治時期明治39年（1906年），一開始需自然人才可申請，戰後曾將人民團體、營利單位納入，這次展出日據時期戶籍謄本、印鑑條及印鑑證明，也展示已走入歷史的公司法人申辦的印鑑條及歷年樣式特殊的印鑑章，梧棲區頂寮里長鐘金水也提供日據時期身分木牌、種痘證、招親合約、甲長任命書等珍貴文物。

林豪爵指出，戶籍謄本與印鑑證明和民眾關係十分密切，根據台中市政府統計，去年台中市民請領戶籍謄本約105萬件，印鑑證明近16萬件，可知民眾對戶籍謄本與印鑑證明需求量大，請領用途非常廣泛，而戶籍謄本與印鑑證明的核發也佔戶政事務所業務量的大宗。

豐原戶政所表示，戶籍謄本記錄詳實的個人資料與記事，有助民眾提供至需要機關辦理業務，印鑑證明代表印章確實為本人所有，可認定此文件為本人所授意，被其他相關行政機關廣泛援用，辦理與民眾切身利益有關的業務，包括不動產交易、遺產繼承等。