醫病》男子鼻竇炎難斷根 竟與長年值夜班有關

陳忠雄指有男子鼻竇炎難斷根，原來上大夜班生活「不見天日」，與血中維生素D濃度低有關。（圖由澄清醫院提供）

2018-10-08 15:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名長期值夜班的47歲男性，長年受鼻竇炎所苦，藥物改善有限最後手術治療，澄清醫院耳鼻喉科替他抽血檢查，發現他血中維生素D濃度低於常人，給予補充維生素D，病人感冒情況明顯減少。

澄清醫院耳鼻喉科主任陳忠雄指出，國外已有文獻研究證實，血中維生素D濃度每下降4單位，就會增加7%的呼吸道感染率；鼻竇炎致病的進程均從感冒起，接著有鼻竇炎、鼻竇息肉、嚴重鼻竇炎，若藥物治療改善緩慢，嚴重個案最後多會尋求開刀治療。

這名47歲的男性長年受鼻竇炎所苦，反覆跑診所吃藥始終無法徹底擺脫鼻竇炎，最後尋求手術治療，他替病患抽驗血中維生素D濃度，發現一般人的正常數值為30ng/ml，但個案僅有7.4ng/ml，數值明顯偏低。

陳忠雄指出，經了解個案生活情況，發現個案在工業區工作，長年值夜班，白天多在睡覺補眠，多年「不見天日」的生活，以致體內維生素D值偏低。

陳忠雄指出，根據國外研究，補充維生素D有助人體產生抗菌蛋白質，增加抵抗力，他根據依不足數值調整個案補充劑量，目前病人反映已明顯降低感冒頻率。

另有一名高中生3年前第一次手術治療鼻竇炎，最近又復發，經檢驗維生素D血液濃度為23.7ng/ml，也低於正常值；陳忠雄說，原來這名高中生十分愛運動，但每逢升學大考時，就會閉關苦讀1年，1年期間暫停戶外活動機會，也導致維生素D濃度低下。

陳忠雄說，今年個案順利升上大學，他請個案開始運動，結果個案也反映較少受感冒鼻塞所苦。

陳忠雄說，他研究41位手術治療鼻竇炎的成年患者中，均普遍有血中維生素D濃度偏低情況，其中26位有鼻竇息肉的個案維生素D的血液濃度平均為20ng/ml；另外15位無鼻竇息肉患者平均為21ng/ml，均明顯比一般人的正常數值低。

陳忠雄指出，維生素D一般能增進鈣吸收，幫助骨骼與牙齒的生長發育，還有助維持神經、肌肉的正常生理功能，另有增強身體免疫力的功效，但他提醒鼻竇炎患者千萬不能盲目自行服用維生素D。

陳忠雄說，因為鼻竇炎的病因多元，未必均有維生素D值低下，且每位患者的缺乏或不足的數值有別，需經抽血檢驗確定維生素D濃度數值後，由醫師調整適當的補充劑量，才不會因服用過量而造成副作用。

陳忠雄說，服用維生素D過量恐會引起鈣的過度吸收，造成鈣在心臟、腎臟有害沉積，導致動脈硬化風險，甚至會增加泌尿道感染、肌肉疼痛等問題。

另他指出，若是較輕微的維生素D不足，可以從鮭魚、牛奶、雞蛋、菇類、大豆等食物中自然補充。