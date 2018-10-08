弘光科大美甲社 玩社團學技術還能考照

2018-10-08 15:09

〔記者歐素美／台中報導〕斜槓青年的進撃從參加社團開始！弘光科技大學社團評鑑歷年屢獲佳績，種類多元，有學生自治組織、自治性、技藝性、服務性、康樂性、學藝性、體能性。其中，美甲社請專業的美甲、美睫老師授課，利用社團課程上課後參加考照，取得證照對做整體造型或創業都加分，吸引不少學生參加，考照通過率接近百分百。

美甲社社長陳亘亭表示，老福系學姊創立這個社團，每年有各科系學生入社，甚至曾經有男生報名，由於自己就讀化妝品應用系，想要學習更多整體造型技術，因此參加美甲社，最近幾年社員每學期課程結束後在指導老師鼓勵下，報名TNL指甲彩繪睫毛產業工會全國聯合會的證照考試，考照率幾乎百分百，她也在去年考證照，就業多一項技術就多一層優勢，甚至可以創業。

陳亘亭說，市面上的美甲、美睫課程都很貴，甚至有的要上萬元，趁著當學生多學一點，只要幾百元便可以學到技術，參加社團還可以考照，很棒！

美甲社請業界師資前來授課，除了基本的光療，也教導圓點、愛心、漸層、玫瑰花等花樣的美甲，還有美睫課程，讓社員了解嫁接睫毛的過程與差異，課程結束安排假人頭操作練習，讓每個人都可以學以致用。

教美睫課程的社團老師趙婕妤指出，上課時先教基本課程，讓學生知道接睫毛所需的工具，及如何控制溫度、濕度，在熟悉後便開始進行操作。她強調，經常練習是學習接睫毛的秘訣，絕對不能一天捕魚三天曬網，技巧純熟後，參加證照考試就沒問題。

趙婕妤表示，以前擔任美睫學徒，店家或許還會接受零經驗，不過，現在幾乎不可能，鼓勵學生多利用社團學習技術，不懂就發問，等社團課程結束報名考照，幾乎都可以順利考取，畢業後如果有意願往相關方面發展，有證照也容易錄取。

共享經濟時代，越來越多人不滿足於單一職業和身分的束縛，開始選擇一種能夠利用自身專業和才藝，經營多重身分的多職人生，這些人被叫作「斜槓青年」。弘光科大學務長閔宇經表示，斜槓青年的進撃從參加社團開始！參加社團可以讓學生培養溝通協調、掌握時間的能力，是很重要自主學習的活動，且參加美甲社這類技藝性社團還能夠考證照，等於在念大學時就為經營多元多職人生做好準備。