揪民眾拿獎金 第1屆新北電競節即起報名

新北市政府將在今年啟用的新北電競基地舉辦首屆「新北電競節」。（圖由新北市政府經濟發展局）

2018-10-08 14:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府首度舉辦「新北電競節」，活動將於10月27、28日在「新北電競基地」登場，活動挑選5款經典、流行遊戲，邀玩家共同爭奪45萬元總獎金，報名時間為即日起至10月12日止，賽程預計10月13日公布。預賽採線上賽進行，最終晉級隊伍將參加10月27、28日的線下決賽。

新北市政府經發局表示比賽項目除了有經典格鬥遊戲《拳皇（格鬥天王）》及《快打旋風》、射擊遊戲《虹彩六號：圍攻行動》外，還有燒腦戰術卡牌遊戲《爐石戰記》及對抗手遊《第五人格》。期待透過不同類型的電競賽事，讓不同年齡層玩家共同參與同樂。

新北市政府經發局長張峯源說，新北電競基地今年8月21日啟用以來，除已開設電競產業人才培育課程外，也積極打造電競產業交流空間，2018新北電競節競賽項目納入不同世代的主流遊戲，讓所有玩家體驗舊世代的回憶及新世代的創新。

經發局表示，賽事報名至10月12日止，賽程預計10月13日公布，預賽採線上賽方式進行，最終晉級隊伍將進入10月27、28日所舉辦的線下決賽。決賽當天也規劃電競產業博覽會及各項體驗活動，活動資訊可至新北市政府經濟發展局網站（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或活動網站（http://game.ntpcesports.tk/）查詢。