虎爸、虎媽搭乘方舟 外埔彩繪稻田超可愛

外埔彩繪稻田，虎爸、虎媽搭乘「良食方舟」 超可愛，也宣傳花博外埔園區智農館首檔農業科技展。（記者歐素美攝）

2018-10-08 14:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博外埔園區智農館農業科技展「良食方舟」，將於11月3日花博開幕當天展開，呈現台灣豐富與多樣的生態資源，傳達生物永續與環境關懷觀念。農業局特別利用外埔永豐里面積1.3公頃的稻田，彩繪花博吉祥物虎爸、虎媽搭乘智農館方舟的可愛模樣，民眾除可至外埔六分路欣賞農田花海外，還可至觀景台俯瞰田區與花博吉祥物。

農業局表示，花博外埔園區智農館農科展第一檔期「良食方舟」，是由行政院農業委員會畜產試驗所、農業試驗所、各區農業改良場等聯合，以「豐饒玉山」、「良食起飛」及「良食未來」等3大主題，展出歷年來的研究成果。

其中，「豐饒玉山」是利用稻穀豆類的研發成果堆疊形塑「玉山」，隱喻台灣糧食生產種類豐饒，並透過航標視覺搭配說明研發品項與內容；「良食起飛」則是象徵良食方舟承載台灣各地農產及瓜果等豐富研發成果，並利用現行畜產用偵測軟體，設置「趣味任意門」，讓觀展民眾體驗體積量測；「良食未來」則以台中燈塔為表徵，展示國內研發的魚種，另設置Q&A翻版互動，讓民眾認識研發現況與未來。

農業局指出，位於外埔區永豐里的稻田彩繪，最佳觀賞期為即日起至11月底，開車可至國道1號后里交流道前往，或利用Google地圖搜尋「永眉路觀景台」。