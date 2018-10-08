對猴群危害苦無對策？ 用這招試試看！

台灣獼猴破壞農作物事件層出不窮，讓農民相當苦惱。（圖：林務局南投林管處提供）

2018-10-08 14:40

〔記者佟振國／南投報導〕近幾年來台灣獼猴破壞農作物情形層出不窮，許多農民嘗試用鞭炮嚇猴等土法煉鋼，效果通常都是曇花一現，農民只能「搥心肝」，近幾年農委會與東海大學選擇全台5個示範點，研究在果園周圍架起電網，不讓猴群等野生動物越雷池一步，成效顯著，好消息是政府今年又提高補助，最高4.5萬元，減輕農民負擔。

南投縣為農業縣，許多鄉鎮又屬山區，農民辛苦栽種的水果等農作物，經常遭猴群破壞，猴群肆虐過後的果園往往血本無歸，過去國姓鄉曾有農民代其他農民捕捉台灣獼猴，盼減少農作損失，卻因台灣獼猴是保育類野生動物而吃上官司，如何減少人猴衝突與農作損失，常令農民束手無策。

南投縣政府今於國姓鄉公所召開台灣獼猴危害農作防治說明會，邀請東海大學、嘉義大學專家學者分享全台推動的驅猴良方，目前在台東、新竹、雲林等縣的5個鄉鎮進行示範，就是在果園四周圍起電網，只要大致掌握猴群出沒動線，並做好周邊隔絕措施，避免猴群就地取材「偷渡」，這種高電壓低電流的裝置，不傷猴群性命又能發揮嚇阻效果。

東海大學團隊人員高明脩分享台東農民的8年血淚史，在未裝設電線前也曾嘗試多種驅猴方法，常見就是放鞭炮，但已完全無效，連續8年幾乎沒有收成，一度想放棄，後來採用電網才大幅改觀。

縣府農業處林務保育科指出，目前補助農民裝設電網，只要合法土地，面積在0.2公頃以上可提出申請，由中央補助3萬元，地方出1.5萬元，最高總計4.5萬元，每筆土地每年申請以1次為限，南投縣前年2件，去年5件，今年14件，裝設率偏低，但有逐年上升。

曾協助農民捕猴減害的李姓農民表示，鄉內農民對於裝設電網似乎還在觀望，出席人數寥寥可數。鄉長丘埔生也指出，公所會再加強宣導，希望協助農民在生計與生態取得平衡。

目前農委會與學術團體也協助農民在果園四周裝設電網，有效防範猴群侵擾。（圖：林務局南投林管處提供）