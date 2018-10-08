科大生調「人生六味」巧克力 奪檳城廚藝大賽金獎

台北城市科技大學餐管系與烘焙學程學生參加「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」，榮獲2金4銀3銅8佳作好成績。（台北城市科技大學提供）

2018-10-08 14:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北城市科技大學學生楊詠帆參加2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽，以酸甜苦辣鹹澀等6種味道，調製「人生六味」巧克力，比擬不同風味，獲得評審大大肯定，拿下該賽事烘焙類最高96分，打敗其他職業廚師，奪下金牌，讓楊生更加立志未來要當烘焙師傅，帶給人們幸福滋味。

城市科大烘焙學程大3生楊詠帆表示，為了參賽，苦練3個月，常常不眠不休練習，賽前更完全未闔眼，只為端出最滿意的巧克力，最後作品命名「人生六味」，製造出6種巧克力，分別以用檸檬做酸味、草莓軟糖做甜味、咖啡做苦味、花椒與辣椒做辣味、海鹽與焦糖做鹹味、柚子口味代表澀味，來比擬人生不同階段的滋味。

城市科大指出，馬來西亞檳城國際廚藝大賽每2年舉辦一次，今年賽事吸引10國共1500人次同場較勁，最終決賽成績7日晚間揭曉，校內共奪2金4銀3銅8佳作，而楊詠帆作品更獲評審大大肯定，認為其風味是現場最佳成品，給出96分最高分，並頒發金牌。

另，城市科大餐管系大二生陳芃璟則參加西式熱菜項目，將雞腿捲入洋菇慕斯低溫烹調後大火煎脆，雞胸肉灌入釀番茄低溫烹調，表面裹香料麵包粉烤，最後淋上櫻桃白蘭地醬汁與帶著咖哩風味的番茄醬汁，作品細心調製，也拿下金牌肯定。

城市科大餐管系教師吳東寶表示，陳芃璟贏的關鍵在醬汁調配、火候與時間掌控均有到位，才能獲得肯定，同時期許學生們透過國際賽事能拓展視野，學習各國選手的優點，了解未來努力的方向，讓專業技術精益求精，以提升未來就業力。

台北城市科技大學烘焙學程楊詠帆參加「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」，她以「人生六味（酸甜苦辣鹹澀）」作品榮登金牌肯定，且打敗職業師傅，拿下烘焙類最高分96分耀眼成績。（台北城市科技大學提供）

台北城市科技大學餐管系大二生陳芃璟參加「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」，榮獲一金一銅的佳績，透過這次比賽，她看到各國選手的優異作品，不只拓展了視野，也更增加自信心。（台北城市科技大學提供）