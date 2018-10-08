北市檢驗中藥材 3件不合格

松山區「通和藥行」販售的「生機枸杞王」，檢出不得檢出的農藥殺蟎劑毆蟎多0.07ppm。（衛生局提供）

2018-10-08 14:28

〔記者周彥妤／台北報導〕針對可供食品使用的中藥材，台北市衛生局日前抽驗結果今天出爐，抽驗19件有3件不符規定，均涉標示違規，且有2件品質亦違規，分別檢出不得檢出的農藥以及農藥超標1.2倍；經查來源廠商均為外縣市，已令抽驗地點下架並移請所轄縣市處辦。

據衛生局公告違規名冊，3件違規產品分別是松山區「通和藥行」販售的「生機枸杞王」，檢出不得檢出的農藥殺蟎劑毆蟎多0.07ppm，且外包裝標示「保證檢驗合格」字樣，也涉標示不實，來源廠商為高雄市「漢方正元堂生技有限公司」；大同區「湘帝蔘茸有限公司」販售的「台灣菊花（沖泡專用）」，檢出農藥殺蟲劑剋安勃超標1.2倍，外包裝標示「行政院農委會檢驗合格」字樣，同樣涉標示不實；松山區「育仁藥行」販售的「白木耳」，標示違規未註明原產國，來源廠商為新北市「上鼎昆布實業有限公司」。

衛生局表示，已令違規產品抽驗地點下架不得販售，由於來源廠商均為外縣市，已移請所轄縣市處辦。檢出殘留農藥含量超標者，依「食品安全衛生管理法」可處責任業者6萬元至2億元罰鍰；至於包裝產品標示不符規定，違規的「生機枸杞王」及「台灣菊花（沖泡專用）」，依食安法可處責任廠商4萬元至400萬元罰鍰，而未標示原產國的「白木耳」，依同法可處3萬元至300萬元罰鍰。

另外，衛生局也公告今年度食品添加物查核結果，共抽驗20件，重金屬檢驗結果均符合規定，1件北投區「橙品小舖」自製自售的「食用級小蘇打粉 」， 除了未經許可自行分裝，且外包裝未標示「食品添加物」字樣、「使用範圍、用量標準及使用限制」、「食品添加物許可字號」及「產品登錄碼」，且營養標示格式亦不符規定。

衛生局表示，除了責令販賣業者立即下架並回收改正，依食安法可處責任業者3萬元至300萬元罰鍰。

大同區「湘帝蔘茸有限公司」販售的「台灣菊花（沖泡專用）」，檢出農藥殺蟲劑剋安勃超標1.2倍。（衛生局提供）