油漬灑滿路面真危險 梨山警封鎖交管保平安

2018-10-08 14:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區梨山地區台八線76.5公里路段，不明油漬影響長達約50公尺路面，因夜間嚴重影響行車安全，和平分局獲報後，立即在現場拉起封鎖線，並放置交通錐實施交通管制，防止危害發生，保障用路人安全，並請來工程人員協助以木屑吸附油漬、清洗路面，以恢復交通。

和平分局梨山分駐所在本月5日晚間10點多時接獲通報，指在台八線德基往梨山方向76.5公里路段，有油漬灑漏路面，所長王繼生立即偕同警員蕭文一前往處置，發現受漏油影響的路面長達50公尺，因該路段道路彎曲又無路燈，一旁又是邊坡懸崖，行經車輛容易打滑造成危險，警方立即放置交通錐及拉起封鎖線，將沾滿油漬的路面圍起來實施交管外，並協助前來處置的工程人員鋪灑木屑以吸附油漬、防止打滑，再進一步清洗路面，恢復交通順暢。

和平分局長黃永志表示，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，可處3千以上、9千元以下罰款，並責令改正或禁止通行，因而致人受傷者，則吊扣駕照1年，並受過失傷害刑罰；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並受刑法過失處罰。呼籲駕駛人裝載物品時應防範滲漏、飛散，行經山區道路應隨時注意路面及路旁狀況，小心駕駛，發現路面有斷木、落石或其它障礙物，立即打110通知警方前往協助處理，以維護交通安全。