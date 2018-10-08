林右昌訪百歲人瑞 陳上惠演奏「思慕的人」回謝

基隆市長林右昌到義二路自立書店，親贈百歲人瑞陳上惠禮品，陳上惠也給林右昌鼓勵，肯定他是歷任最認真的市長。（記者俞肇福攝）

2018-10-08 13:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣最年長鋸琴演奏者－義二路自立書店老老闆陳上惠，今年滿百歲了，基隆市長林右昌今天前往致贈重陽賀禮，陳上惠開心地用鋸琴演奏「不了情」、「思慕的人」回禮，逗得市長與在場者哈哈大笑。

陳上惠耳聰目明，看到林右昌率社會處長吳挺鋒親自來送禮，還有記者忙拍照，陳上惠阿公臉上滿是喜悅。

陳上惠誇林右昌，他在基隆住了70多年，「歷任市長你建設最多，這不是簡單的事」，林右昌當場感動的說「有阿公這句話，我做到死也甘願」。

陳上惠說，他1945年隨部隊來到台灣，到基隆港下船，他說，「當時的基隆港繁華又熱鬧」。因感於日本人撤離台灣後，市面上少有中文書流通，在義二路開設自立書店，經由船員協助，與上海出版社洽談，藉著往來上海、基隆的輪船進口，在基隆深耕。

陳上惠説，他書店開了70多年，日本撤退，台灣沒文化，他退伍就來開書店，從沒文化到有文化，他的書店也見證基隆的轉變。

陳上惠經常在自立書店前拉琴，被喻為是義二路最美麗的風景，也是許多基隆人的回憶。