請勿餵食、一起運動…妥瑞兒公益LINE貼圖想說的事

2018-10-08 13:53

〔記者李容萍／桃園報導〕取材患有先天心臟病10歲女孩「綺綺」手繪恐龍製成的「綺綺的恐龍綺想世界」LINE原創貼圖，9月底上架迄今仍維持LINE原創貼圖排行第一名，成功為心臟病兒童基金會籌募款項。專門照顧妥瑞症病人的社會企業公司唯妥We TIC，也推出付費的動態貼圖，希望喚起民眾關心妥瑞症，貼圖收入將用於推廣、照顧妥瑞兒相關活動，讓LINE貼圖公益又溫馨。

唯妥公司總經理也是壢新醫院小兒科主任薛常威指出，唯妥2017年6月成立，是一間為了照顧弱勢、解決社會問題的社會企業公司，以公司經營的方式來照顧妥瑞病友及病友家庭，不是基金會，不接受捐款，公司必須設法創造利潤，利潤除了用於維持公司的營運，將進一步用於解決妥瑞症相關的照護與問題解決。

薛常威說，台灣約200名孩童中就有1名妥瑞兒，妥瑞症是一種發生在兒童青少年時期的慢性神經生理疾病，病患會反覆不斷出現不自主的動作及聲語上的抽動，甚至可能出現罵髒話穢語，因此和一般人相處比較困難甚至覺得挫折。

薛常威說，像是聳肩、抖動、跳動、擠眉弄眼等都是妥瑞經常表現的動作，唯妥這次推出妥瑞系列24個動態貼圖，融入妥瑞症的動作和症狀，讓民眾能夠更了解妥瑞症，把負面的刻板印象變成正向，扭轉歧視，化解排擠為接納，甚至願意主動接近，像貼圖「不要餵食」是因為妥瑞的飲食有禁忌，不適合吃含咖啡因飲料和巧克力。「一起運動」的貼圖指出妥瑞小朋友精力旺盛很愛動，建議可以陪他們一起做活動。

唯妥除了推出公益貼圖，還研發妥瑞減音口罩等產品，也規畫校園巡迴演講、妥瑞症行為治療工作坊、集體創作等活動，希望運作上軌道後，延攬年輕專業的妥瑞人才參與公司營運，期許立足台灣，成為專門全世界第一間照顧妥瑞症病人的社會企業公司。