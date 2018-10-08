麻豆攤商怒剪民進黨證改挺藍 市府：持續釋善意

2018-10-08 13:10

〔記者蔡文居／台南報導〕數十名台南麻豆公五市場今天上午為鋪位使用權及租金爭議到台南市議會抗議市府與人民爭利，不顧「居住正義」，要求賴揆、代理市長李孟諺道歉下台，國民黨市長參選人高思博、市議員謝龍介、盧崑福也出席聲援，部分攤商並當場剪掉民進黨黨證，表明改挺高思博。

南市府表示，原麻豆鎮公所與攤商簽訂以標租金折抵9年10個月的租賃契約，於101年5月間屆期，當時市府基於信賴保護原則並釋出善意，沿襲原鎮公所租賃契約的精神，請攤商以原租金簽訂行政契約。

市府表示，其中9位同意，並以原租金2000元換約，然部分攤商拒絕簽訂並向法院提告確認契約存在訴訟，經法院判決該些攤商敗訴。由於攤商拒絕簽約又不願撤離，市府遂於104年間將案件移由法院審理，一審市府勝訴，目前攤商上訴二審中，在訴訟進行中已有17人陸續與市府達成調解，目前還有5人訴訟中，如5人有意繼續以該店鋪營生，市府也願持續釋出善意，循前例簽約，讓本案圓滿落幕。

攤商自救會長郭黃秀蓮表示，麻豆公五市場興建於民國84年，由於當時麻豆鎮公所沒錢，攤商店鋪都是按照鎮公所訂定的700至1100萬元標金付款後取得使用權。後來鎮公所一度要更改契約內容，但經法院判決契約有效而一直沿用，而攤商也每月照付租金等支出。豈料，台南縣市於民國100年合併後，市府竟拒絕繼約，打破政府一致性、連續性的法定原則，要將租金由原本的1000餘元漲至2、3萬元，有的攤商因向市府提告而被驅逐離開市場。

自救會說，是可忍孰不可忍，市府苛捐雜稅，簡直就是古時帝王率虎食人、狠吃民脂民膏的翻版，希望台南市長參選人高思博及各位議員主持公道。