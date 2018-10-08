全國高中職校學生實彈射擊競賽 鳳和高中奪冠

鳳和高中射擊隊參加教育部107年高中職校學生實彈射擊競賽，擊敗強手台東體中勇奪全國冠軍。（記者王涵平攝）

2018-10-08 13:04

〔記者王涵平／台南報導〕鳳和高中射擊隊參加教育部107年高中職校學生實彈射擊競賽，擊敗強手台東體中勇奪全國冠軍，今獲校方公開表揚。

高三學生王泳璽、江誌軒、何忠榮、鍾瑞彬、施玟妤、 黃霈柔、吳曉美、簡慈容等8位同學，日前由教官施富洋帶隊代表台南市參賽，在全國23縣市菁英隊伍中脫穎而出，校方除頒發禮券，董事會更致贈精美禮品獎勵為校爭光。

8位同學平日需準備學測，還善用課餘時間，由教官指導在賽前1週密集訓練，強化抗壓性及心理建設，比賽時，前7位同學完成射擊後，鳳和高中與台東體中平分秋色，關鍵的第8位射擊結束，鳳和高中以1發勝出，寫下全員滿靶完美紀錄。

擔任第8位射手的簡慈容表示，上場時壓力極大，雙手發抖，調整呼吸之後，配合平時的練習，心境上很快就調適，對於自己的表現也很驚喜。

鳳和高中校長王昌德表示，近年來發展射擊運動，在校內建造室內靶場，並由專業射擊教練指導同學，經過幾年的培養，逐漸展現成果，在競賽中屢傳捷報。王泳璽、施玟妤、黃霈柔等3位同學在今年4月也曾代表台南市參加全國中等學校聯合運動會，在射擊10公尺空氣步槍獲得高男組第8名、高女組第7名佳績。