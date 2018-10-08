配合國慶煙火 花蓮溫泉專車加碼行駛

邁入第13年的花蓮溫泉季即將開跑，20日正式啟動「溫泉專車」，花蓮縣政府為迎接光輝雙十國慶，提前在9日至14日加碼行駛6班車，提供民眾體驗優質溫泉。（記者王峻祺攝）

2018-10-08 13:11

［記者王峻祺／花蓮報導］邁入第13年的花蓮溫泉季即將開跑，20日正式啟動「溫泉專車」，花蓮縣政府為迎接光輝雙十國慶，提前在9日至14日加碼行駛6班車，提供民眾體驗優質溫泉、享受美食及縱谷風光，8人以上即可成行，共有「瑞穗」及「安通」2條路線選擇。

花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會、玉里鎮、瑞穗鄉溫泉業者合作，推出花蓮溫泉季及觀光溫泉專車，並提供「瑞穗溫泉區」、「安通溫泉區」2條1日遊路線，20日活動開跑，9日至14日則因應國慶煙火在花蓮，加碼行駛溫泉專車。

為期30天的花蓮溫泉季活動，整合觀光業者及溫泉、美食行銷花蓮，希望能讓外地旅客及在地民眾親身體驗泡湯樂趣，帶動花蓮泡湯風潮，9日提前上路的1日遊行程，採預約報名、8人以上即可發車，每日1班、每人650元。

有「生男之泉」稱譽的「瑞穗溫泉線」，行程將從早上8時自火車站遊客中心出發後，接續開往石來運轉，並停留打卡熱點壽豐童話屋「Mr.SAM」、蝴蝶谷渡假村、虎爺溫泉、嘉茗茶葉故事館、大農大富平地森林、光復糖廠文物館，回程參觀宗泰阿美館，還送麻糬名特產。

「玉里安通線」則特別增加瓦拉米步道行程，約有2小時可走訪自然生態，享受森林芬多精，中午則品嘗特色風味餐，下午停留廣盛堂羊羹、玉溪農會、玉里橋頭臭豆腐等地，並贈送手工皂及小包米伴手禮。

花蓮縣觀光協會表示，今年溫泉季將有解說員隨車服務，2條1日遊泡湯路線，能認識3個最具花蓮代表性的富源蝴蝶谷溫泉、安通溫泉及瑞穗溫泉，其中安通、瑞穗紅葉均有百年歷史，相當值得一遊。

花蓮縣政府表示，配合國慶煙火在花蓮，9日提前起跑的溫泉專車，將為花蓮溫泉季拉開序幕，遊客可選擇搭專車前往兩處溫泉區泡湯，進行一趟深度生態旅遊，每人費用650元，均含車資、泡湯、門票、午餐及保險，報名專線請洽（03）8466898。