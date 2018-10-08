澎湖丁香媽媽楊麗珠 榮獲全國模範婦女漁民表揚

澎湖丁香媽媽楊麗珠，榮獲今年全國婦女模範漁民表揚。（楊麗珠提供）

2018-10-08 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖丁香魚故鄉-白沙鄉赤崁漁村的楊麗珠，今年推展赤崁阿麗丁香魚【鈣讚】品質，經澎湖區漁會推薦，榮獲全國模範婦女漁民，由總幹事蔡月嬌陪同前往宜蘭南方澳港，接受總統表揚，堪稱為澎湖之光。

楊麗珠除經營家族企業外，也熱心公益，參與社團活動，赤崁丁香產銷班及社區志工，澎湖縣消防局婦女防火宣導隊、白沙鄉婦女會、澎湖縣美食協會、白沙鄉漁會家政班、並組織白沙鄉技藝協會担任鑼鼓隊隊長，推動社區婦女休閒育樂活動 凝聚婦女共識，配合漁業政令宣導施行，推廣漁政工作不遺餘力。

赤崁丁香漁業擁有百餘年歷史，早在6、70年代捕撈丁香船最盛達百艘。每年5至9月是盛產期， 5月配合禁捕。但在91年開放進口丁香，重創赤崁丁香魚產業，目前僅剩10艘捕撈漁船、漁獲量漸少。楊家仍遵循傳統，由自家弘興6號捕撈丁香上船，隨即汆燙煮熟後，清晨運回曝曬成丁香魚乾，絕不參雜進口丁香。

由於白沙鄉赤崁丁香魚鮮美甘甜，品質較進口優，又營養富鈣，每百公克富含高鈣2213毫克，為牛奶含鈣的20倍，非常適合學齡兒童與銀髮族營養食用 。隨配食材，風味均佳，深受民眾與觀光旅客喜愛，也是饋贈親友最佳海洋風味禮物 。因此楊經常配合澎湖區漁會、澎湖縣政府、澎湖科技大學、澎湖觀光發展研究會等參與地方美食市集、體驗、研習等活動。

楊麗珠前往宜蘭南方澳，接受蔡英文總統頒獎表揚。（楊麗珠提供）