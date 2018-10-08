中國對台政策 民調︰ 4成民眾不相信

中國二月祭出對台31項政策，草根影響力文教基金會依此民調，發現5成以上受訪者不解內容，4成不相信，卻有5成以上認為有磁吸，研析對台政策非中國磁吸關鍵，台灣待遇、環境不佳，加上國際競爭等，才是人才外流主因。 （記者吳柏軒攝）

2018-10-08 12:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國2月祭出對台31項政策，民團以此為問卷主軸，進行民調，發現5成以上受訪者不解內容，4成不相信，卻有5成以上認為有磁吸，研析對台政策非中國磁吸關鍵，台灣待遇、環境不佳，加上國際競爭等，才是人才外流主因。

草根影響力文教基金會今年9月實施網路民意調查，關注中國日前發布的對台31項政策，詢問民眾相關人才流失危機，收集1100份問卷，因透過網路，年輕族群比例較高。

問卷顯示，54％的人不了解該政策，也有40.1％的人不相信中國會具體落實，但接著問卷產生矛盾，仍有54.7％的人認為該政策對台灣民眾及產業西進有磁吸效應，49.9％民眾有意願前往中國就業、創業等，亦有40.1％的人願意送子女去中國就讀大學及研究所。

面對問卷矛盾，兩岸政策協會秘書長王智盛分析，雖民調顯示近8成民眾對中國政策沒把握或無反應，但卻還是有一半的人想去就業，大膽推測，應是31項政策並非台灣人才外流、西進中國的原因，而是中國創造的環境看似有願景，符合人才流動想像。

實踐大學校長陳振貴表示，中國不透過官方，直接經營對台民間關係、拉攏台灣民心，如今也有成果，值得台灣政府警惕，中國地方政府服膺中央，加速將台灣人視同中國人，招生上導致台灣好學生流失到中國，提醒大學4年是人生黃金期，會影響個人生涯、婚姻、就業決定等，政府應加大力道，提升高教品質，而台灣學子及家長也應多認識台灣的學校。

台灣私立醫療院所協會理事長朱益宏說，對台31項政策中有3點針對醫療，但個人看法，醫療專業人才有高門檻、強地域性，目前未見醫護人才西進趨勢，但提醒有越來越多台灣子弟去中國念醫學院，也察覺中國醫療產業發展進步、政策靈活等，台灣不可不慎。

新光醫院副院長洪子仁說，人才會看環境、條件與機會，認為目前人才流失只是小危機，若不處理，5到10年就會變大危機，台灣不要妄自菲薄，但也不宜過度樂觀，因中國變化速度快，建議認清人才往來，採取開放多元態度，打造平台廣泛徵才，不只中國、更針對全世界等，讓人才替台灣拚經濟。