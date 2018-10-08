龍鳳漁港老舊藏危險 獲前瞻補助將「改頭換面」

龍鳳漁港跨港人行景觀橋為當地著名地標，但年久失修，處處潛藏危險。（記者鄭名翔攝）

2018-10-08 12:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港為縣內知名景點，然而港區設備長期受海風吹蝕、年久失修，鐵欄杆處處鏽蝕，加上景觀橋「失明」已久，使得景區黯然失色、潛藏危險。苗栗縣政府透過立委陳超明爭取前瞻計畫3420萬元補助，針對廣場鋪面、景觀橋梁柱及照明設備等進行修繕，預計明年二月底前完工，讓龍鳳漁港得以重現風采。

龍鳳漁港為苗栗四大漁港之一，2008年設置跨港人行景觀橋後，更吸引許多遊客來欣賞日落美景及夜晚橋面帆船裝置閃爍燈光的景致，但因不堪海風吹蝕，再加上宵小剪斷電線變賣，使得美景變得黯淡，再加上橋上樑柱鏽蝕嚴重，雖縣府已針對有立即危險處修繕，但仍難保障遊客安全。

為徹底整頓龍鳳漁港硬體設備，苗栗縣政府獲行政院農業委員會漁業署支持，補助前瞻計畫經費3420萬元，加上縣府自籌配合款380萬元，共投入3800萬元，今早舉行「龍鳳漁港排水及環境整體營造工程」動土典禮，擬讓漁港改頭換面。

苗栗縣長徐耀昌表示，該工程首重提升整體安全，尤其跨港人行景觀橋梁柱嚴重鏽蝕，過去舉辦活動湧入大批遊客時，總讓人提心吊膽，此次將原有鐵製梁柱全面更換為鋁合金，抵抗海風鹽害侵蝕，延長使用年限。

苗縣府農業處長陳錦俊指出，除了提升安全性外，另也改善港區既有排水系統及破損路面，方便漁民作業進出，並重新點亮景觀橋、加強綠化，找回龍鳳漁港過去的美麗夜景，並藉此串聯竹南綠光海風車道，重振觀光。